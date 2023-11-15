مدرب البرتغال: كريستيانو رونالدو جاهز لمباراة الغد

أكد مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم جاهزية النجم كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة الغد أمام ليشتنشتاين، في تصفيات أمم أوروبا.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما غدًاالخميس على ملعب رينبارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وتعد مباراة الغد مجرد "تحصيل حاصل" لمنتخب البرتغال الذي ضمن تأهله رسميا إلى نهائيات امم أوروبا 2024، حيث يتربع منتخب برازيل أوروبا على صدارة مجموعته برصيد 24 نقطة.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن شكوك حول إمكانية رونالدو في المشاركة بمباراة الغد، قبل أن يؤكد المدير الفني مارتينيز في المؤتمر الصحفي اليوم جاهزية الدون للمشاركة في المواجهة.