الفيوم تنظم بطولة كرة القدم "كأس العميد" لطلاب المدارس

انطلقت بطولة" كأس العميد" لكرة القدم لمدارس محافظة الفيوم ، على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وكلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم. اقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور حمدى نورالدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد حسنى البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية ، والدكتورة سامية عبدالتواب موجة أول التربية الرياضية بالمديرية، ومحمد خالد رئيس مجلس إدارة مؤسسة نوبل بالفيوم.

وفاز بالمركز الأول مدرسة السلام الخاصة بغرب الفيوم ، و بالمركز الثاني فريق مدرسة زهراء الأندلس الخاصة بغرب الفيوم ، وفاز بالمركز الثالث مدرسة الإيمان الخاصة للغات بشرق الفيوم ، وفاز بالمركز الرابع مدرسة الفاروق الخاصة بشرق الفيوم.

وعلى هامش البطولة شاركت المدرسة الرياضية بنات بفريق كرة قدم نسائي، بقيادة إيفون مكرم مديرة المدرسة.

الوعى المجتمعى



ومن جهه اخرى تستعد مديرية التربية والتعليم بالفيوم لبدء البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" .

وكانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، قد عقدت اجتماعا مع خالد حامد روبي مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم، وجهاد البراوي مدير إدارة التدريب بالمديرية، والدكتور إبراهيم خليل مسئول التدريب بالمديرية، بشأن تنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" بالتعاون بين إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، والأكاديمية المهنية للمعلمين بالفيوم.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى، إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي، ويستهدف البرنامج التدريبي، مديرو المدارس ، ومعلم فصل وأخصائي إجتماعي واحد من كل مدرسة ، وأمين إتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

ومدة البرنامج التدريبي، 3 أيام تدريبية خلال الفترة من 19الى 21 /نوفمبر الحالى ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية (الوعي والمواطنة والتربية الإيجابية وخطة عمل ).

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي" يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه.

2

4

33

55

222

455