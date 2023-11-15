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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنور الغازي يُقاضي ماينز الألماني بعد فسخ عقده

أنور الغازي
أنور الغازي

قرر النجم المغربي أنور الغازي البدء في إجراءات التقاضي ضد ناديه ماينز الألماني بعد فسخ تعاقده خلال الأيام الماضية رداً على مساندته للقضية الفلسطينية.

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أنور الغازي آخر ضحايا ازدواجية الغرب ضد القضية الفلسطينية والبوابة ماينز الألماني

وكشف محامي أنور الغازي في تصريحات صحفية أن المنشور الأخير لموكله على مواقع التواصل الإجتماعي لا يوجد به ما يمنح لناديه الحق في فسخ عقده.

وكان أنور الغازي قد نشر بياناً شديد اللهجة أدان به العدوان على غزة ليقرر ماينز إياقفه وإحالته للتحقيق.

ورفض أنور الغازي خلال التحقيقات الإعتذار عن بيانه بل أنه أكد مجدداً مطالبته بوقف العدوان وقتل الأطفال والأبرياء في قطاع غزة.

وتلقى النجم المغربي العديد من التهديدات التي وصفته بالإرهابي والتي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق.

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