بيع سترة مايكل جاكسون في مزاد علني| عمرها يقترب من 40 عامًا

كان النجم الراحل مايكل جاكسون من ألمع الفنانين الذين خطفوا الأنظار بحركاتهم الاستعراضية المميزة وملابسهم الجذابة التي حظت على إعجاب المشاهدين والجماهير في جميع أنحاء البلاد، مما تهافت جمهوره الذين لم ينسوه رغم مرور أكثر من 14 عامًا على رحيله، عندما تم عرض السترة الخاصة به في مزاد علني.

سترة مايكل جاكسون

عُرضت سترة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون في مزاد علني، مقابل 306 آلاف دولار، فكانت مصنوع من الجلد، وتميزت باللونين الأبيض والأسود، وكان يرتديها عام 1984، في أول سلسلة من الإعلانات التجارية التي قام بها النجم لشركة بيبسي.

وتنافس المعجبون وجامعو العناصر النادرة والمميزة، على قطعة من تاريخ الموسيقى المرتبطة بمايكل جاكسون، وضم المزاد أكثر من 200 قطعة من التذكارات الموسيقية، بما في ذلك سترة المغني ومؤلف الأغاني جورج مايكل، وقطعة شعر لإيمي واينهاوس، وعناصر مرتبطة بديفيد باوي، وفرقة البيتلز.

مايكل جاكسون

ما لا تعرفه عن ملك البوب مايكل جاكسون:

بدأ مايكل جاكسون كمغنى في فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغني الأساسي في فرقة العائلة التي حملت اسم The Jacksons.

وفي عام 1979 صدر جاكسون ألبومه الخاص بالتعاون مع كوينسي جونز، وحمل عنوان Off the Wall، وحاز الألبوم على نجاح واسع، ويعد الألبوم الأول في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتل أربع أغانٍ منه المركز الأول في قوائم أفضل عشر أغانى، كما حقق مبيعات وصلت إلى 20 مليون نسخة حول العالم.

واصل مايكل جاكسون تحطيم الأرقام القياسية، فأطلق عام 1982 ألبوم Thriller، وكان الألبوم محطمًا للأرقام القياسية حينها، فأصبح أفضل ألبومات العالم مبيعًا، وتربع على قائمة بيلبورد للمئتي ألبوم لمدة سبعة وثلاثين أسبوعًا، وحافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل لهذه القائمة طوال ثمانين أسبوعًا، ووصلت مبيعاته لـ 65 مليون نسخةً حول العالم.

وأصدر جاكسون عام 1988، كتاب سيرة ذاتية خاصة به بعنوان "المشي على القمر"، وقد أضاف الكتاب نجاحًا مثلما اعتاد مع الألبومات، فبيعت 200 ألف نسخة من الكتاب، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب النيويورك تايمز.

وفي عام 1991 شهد إصداره ألبومه الثامن Dangerous وأصبح أعلى ألبومات العام مبيعًا على مستوى العالم.

وحقق مايكل جاكسون جوائز عديدة وصلت لـ 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامى، وجائزة جرامى الأسطورية.