ايكيا تتعاون مع سهولة لإتاحة خدمات التقسيط

أعلنت شركة ايكيا مصر، العلامة السويدية المتخصصة في مجال الأثاث وإحدى شركات مجموعة الفطيم، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة، بهدف إتاحة خدمات تقسيط المشتريات المختلفة للعملاء من خلال فروع ايكيا في مصر، وحيث توفر الشراكة عرض تقسيط لفترة محدودة يشمل خطة التقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية وبدون مقدم وبالإضافة الى العرض الحصري، ايكيا توفر خطة تقسيط مستمرة تصل الى 12 شهر بدون فوائد.

تتمحور استراتيجية ايكيا في تقديم منتجات عالية الجودة وتعزيز الاستدامة في جميع جوانب عملها، من خلال هذه الاتفاقية مع شركة سهولة، ستتمكن ايكيا من تعزيز تواجدها في الأسواق الرئيسية وتقديم حلول مالية مختلفة،حيث ان ايكيا تهدف الى توسيع شبكة عملائها وتحسين تجربة العملاء، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز توجهها نحو الاستدامة وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل.

أعرب منير سراچ مدير متجر ايكيا – الفطيم مصر، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "التعاون مع بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة يأتي في إطار خطة ايكيا مصر لتنويع مصادر التمويل لعملائها ومنحهم حلول مختلفة لتمويل مشترياتهم عبر أنظمة سداد مختلفة تقدمها شركة سهولة، حيث ان ايكيا تضع عملائها على رأس أولوياتها وتهدف الى تقديم تسهيلات مالية لتلبية احتياجاتهم. أضاف أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركه بي إم للتمويل الاستهلاكي سهولة

أن التعاون مع شركه ايكيا يعتبر اضافه مهمة ومميزة لشركة سهولة ويأتي ضمن خطه الشركة في التوسع في سوق الأثاث والذي يتيح لعملائنا التمتع بالشراء من إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال عن طريق برامج تمويلية سريعة مبتكرة توفر لهم اختيار انسب طرق السداد.