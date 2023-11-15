اصنعي جلسة تنظيف البشرة بنفسك| فوائد مذهلة لـ الترمس المطحون

ترغب الفتيات في الحصول على بشرة صافية خالية من البقع وحب الشباب، بالإضافة لوجه مشدود وصحي، مما يجعلها تلجأ لجلسات خارج المنزل لتفتيح وتنظيف البشرة، الأمر الذي يسبب التهاب البشرة، بالإضافة للتكلفة الباهظة لتلك الجلسات، ولذلك نقدم لك وصفة الترمس المطحون الطبيعية والسريعة، وفوائدها المذهلة على البشرة.

ماسك الترمس المطحون

طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون لتفتيح البشرة

ملعقة ترمس مطحون.

ملعقة حليب سائل.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة تطبيق واستخدام الماسك

تطبيق ماسك الترمس

يخلط الحليب مع ماء الورد والترمس المطحون.

يفرد المعجون المتكون على المنطقة المراد تفتيحها.

تغسل البشرة من ماسك الترمس بعد انقضاء ربع ساعة.

فوائد الترمس المطحون للبشرة

تغذية البشرة

تحتوي حبات الترمس اللذيذة على نسبة جيدة من الفيتامينات والمعادن الهامة للبشرة، لذا يمكن لتناول الترمس أو لتطبيق ماسك الترمس على البشرة أن يساعد على تغذية البشرة، لجعلها تبدو أكثر صحة وإشراقًا من أي وقت مضى.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

يتميز الترمس باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه.

تفتيح البشرة

يساعد الترمس على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بفضل قدرته الكبيرة على التخلص من التصبغات الجلدية الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس.

مقشر طبيعي

يمكن استخدام الترمس المطحون كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.

شد الوجه

الاستخدام الدوري لماسك الترمس، من شأنه أن يساعد على شد البشرة، بشرط أن يتم تركه على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر، للحصول على أفضل نتائج ممكنة.

تخفيف حدة التقرحات

من فوائد التطبيق الموضعي للترمس أنه قد يساعد على تخفيف حدة قرحة الجلد، بما في ذلك قرحة الفراش التي قد تنشأ جراء المكوث الطويل للمريض في وضعية الاستلقاء أو الجلوس دون حراك. ﻿