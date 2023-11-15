ميدار تطلق 15 تطبيقاً للمدن الذكية في 23 Cairo ICT

تشارك شركة ميدا المالك والمطور العام لمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة بمعرض Cairo ICT 23، باعتباره أكبر معرض للتكنولوجيا في مصر والمنطقة ، وحرصت شركة "ميدار" على رعاية دورته السابعة والعشرين هذا العام، ومثلها الدكتور مهندس معتز حسونة الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية.

وأضاف "حسونة": تدرك "ميدار" جيداً الأهمية الكبرى للبنية التحتية الرقمية بالنسبة للمدن الذكية الجديدة، وقد ضخت الشركة أكثر من مليار جنيه على أعمال البنية التحتية التكنولوجية، منذ بدء تطوير مدينة "مستقبل سيتي" أحد أهم وأكبر المدن الذكية العملاقة بشرق القاهرة، والتي تقام على مساحة 5200 فدان، في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية بشرق القاهرة، (الامتداد الطبيعي للقاهرة الجديدة) حيث يحد المدينة 4 محاور رئيسية، وهي: طريق السويس، والطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الأمل.

وأكد أنه لكي يكون هناك مدن ذكية حقيقية، يجب أن يكون هناك ذكاء اصطناعي وتحليل للبيانات لتقديم التوقعات والحلول، ولذلك سوف توفّر شركة "ميدار" أكثر من 15 تطبيق إلكتروني بمدينة مستقبل سيتي يستفيد منها الجميع، موضحاً أنه سيتم الاطلاق المبدئي لهذه التطبيقات والانظمة الذكية في منتصف

2024 ثم تعمل كافة الأنظمة بشكل كامل بعد ذلك.

مضيفاً أن المخطط العام لمدينة "مستقبل سيتي" يضم كافة العناصر اللازمة لتدشين المدن الكبرى المتكاملة على أحدث الطرز المعمارية المعاصرة، حيث تضم المدينة مجتمعات عمرانية متكاملة، وكذلك كافة المرافق التعليمية والطبية، والترفيهية، والفندقية، وكذلك مجتمعات المال والأعمال والبنوك ومحطات الوقود والشركات الخدمية، ممثلة في المشروعات الاتية، 16 مشروع سكني عمراني متكامل، بالإضافة إلى 5 مشروعات تعليمية، وعدد 1 مشروع تجاري إداري فندقي، و1 مشروع تجاري إداري سكني،

و1 مول تجاري، و4 مشروعات محطات وقود، و2 مشروع مقر إداري.

وأشار الدكتور معتز حسونة، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا 23 Cairo ICT، إلى أن "ميدار" تمتلك رؤية واضحة لتطوير صناعة المدن العملاقة، تعتمد في تنفيذها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وزيادة الفرص الاستثمارية، لتكون الشريك الاستثماري المفضل لدى الكيانات الاستثمارية المصرية والأجنبية الراغبة في إقامة مشروعات عقارية وترفيهية بمواصفات عالمية على أرض مصر، بما يدعم في النهاية مخططات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

وتأتي الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، والشريك الاستراتيجي "إي فاينانس"، والشريك التكنولوجي "هواوي"، وراعي اللقب "دل تكنولوجيز"، والراعي البلاتينى "ايجيبت تراست" و"البنك التجاري الدولي – مصر "CIB، والراعي الأمني "فورتينت"، وراعى الرقمنة "inelegant systems"، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من "خزنة داتا سنتر" ومجموعة" بنية"، ورعاية فضية من "network International" و"SAP".

كما تأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و"اورنچ" شريكاً للاتصالات و"مايكروسوفت" راعيا للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech"".