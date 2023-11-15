عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل)
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة إيسترن كومباني لمواجهة ألو إيچبت بالقسم الثاني

فريق ايسترن كومباني
فريق ايسترن كومباني

اختار خالد إينو المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح  اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة ألو إيچبت المقرر لها غدا الخميس في الثانية والنصف عصرا بستاد إيسترن كومباني الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي : 

حراسة المرمى : 

سعيد فتحي

أحمد بوسكا

الدفاع:

علي العربي - عمرو زعفان  - مصطفى إبراهيم - محمد علاء - إيهاب يوسف  - عبد الفتاح أحمد- عبد العظيم شريف.

خط الوسط:

أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد طارق - أحمد الأعصر - أسامة إبراهيم (كاچو) - زياد بشندي - أحمد عيد (شيكا) - محمود مرسي - هشام أحمد.

الهجوم:

إسماعيل أشرف  - محمد حسن - عبدالخالق عبد الرحمن - محمد عادل القرش.

الجريدة الورقية