دل تكنولوجيز: السوق المصرية قوية رغم التحديات

قال المهندس طارق هيبة مدير عام شركة دل تكنولوجيز في مصر وليبيا، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23 بتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، إن النجاح الذي حققه المعرض يعد نجاح غير مسبوق على مدار 27 عاماً، معرباً عن سعادته برعاية الدورة السابعة والعشرين المقامة في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة سوف تعرض حلول وخدمات تقدمها "دل تكنولوجيز" للسوق المصرى، حيث يتم توفيرها أيضاً للسوق المصرية وبما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، كما تستعرض الشركة حلول الأمن السيبراني وحلول الزيرو تراست والذكاء الاصطناعي والسحابة المتعددة.

وذكر أن شركة "دل تكنولوجيز" سوف تشارك في مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات ضمن معرض ومؤتمر Cairo ICT”23، كما تشارك في معرض Connecta الخاص بالألعاب الإلكترونية المقام داخل قاعة 3 بالتزامن مع معرض Cairo ICT”23، للتواصل مع الشباب واستعراض كل ما تملكه الشركة من إمكانيات هائلة لأجهزة الألعاب الإلكترونية.

أكد المهندس طارق هيبة على قوة السوق المصري رغم التحديات التي يمر بها من حيث التدفقات الدولارية، بينما على الجميع أن يعلم أن السوق المصرية يخدم العالم أيضاً، وعلى سبيل المثال فإن موظفي ومهندسي مصر في شركة دل تكنولوجيز يقدمون خدمات الشركة للمنطقة، ليس لانخفاض التكاليف في مصر وإنما لقوة الكفاءات والكوادر المصرية، بما يدعم الوجود القوي للشركات العالمية في السوق المصرية.