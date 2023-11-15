عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل) جمعية تيغرانية: "تطالب الحكومة الإثيوبية بالالتزام باتفاق سلام بريتوريا"
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الهلال السعودي مطلوب في أرسنال

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي أنظارها على نجم فريق الهلال السعودي للتعاقد معه ضمن خطة دعم صفوف المدفعجية خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن أرسنال يستهدف إرسال عرضًا إلى نادي الهلال للحصول على خدمات نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

txt

حقيقة تأجيل ديربي الرياض بين مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

txt

روبن نيفيز يصدم جماهير الهلال السعودي بهذا القرار

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن إصابة لاعب وسط أرسنال توماس بارتي دفع الإدارة للتحرك والبحث عن لاعب بديل في أسرع وقت في ظل منافسة الفريق في أكثر من بطولة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن نيفيز يعد الخيار الأمثل أمام إدارة أرسنال لتدعيم وسط الفريق في ظل خبرات اللاعب السابقة بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن روبن نيفيز انضم إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من وولفرهامبتون الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، في صفقة مميزة ساهمت في الارتقاء بفريق الهلال بالموسم الجاري.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم :

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الحزم يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الجريدة الورقية