نجم الهلال السعودي مطلوب في أرسنال

وضعت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي أنظارها على نجم فريق الهلال السعودي للتعاقد معه ضمن خطة دعم صفوف المدفعجية خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن أرسنال يستهدف إرسال عرضًا إلى نادي الهلال للحصول على خدمات نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن إصابة لاعب وسط أرسنال توماس بارتي دفع الإدارة للتحرك والبحث عن لاعب بديل في أسرع وقت في ظل منافسة الفريق في أكثر من بطولة هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن نيفيز يعد الخيار الأمثل أمام إدارة أرسنال لتدعيم وسط الفريق في ظل خبرات اللاعب السابقة بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن روبن نيفيز انضم إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من وولفرهامبتون الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، في صفقة مميزة ساهمت في الارتقاء بفريق الهلال بالموسم الجاري.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الحزم :

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الحزم يوم السبت الموافق 25 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، لحساب الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.