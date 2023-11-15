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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم محافظ جنوب سيناء لدوره في دعم و تنشيط السياحة الإيطالية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وفد من منتجع كورال بيه ضم مايكل فيزر المدير العام ووليد زكريا المستشار القانوني ودكتورمحمد الحمامصي المتحدث الرسمي للمنتجع.


وقام الوفد بتكريم المحافظ بمنحه عضويه شرفيه ذهبيه بنادي كانتري كلوب والذي يهدف لتسويق وتنشيط وجذب السياحه الايطاليه الى شرم الشيخ.


وأثنى المحافظ، على نشاط النادي، مؤكدا على أهمية قيام المنتجع بعدة حملات إعلانية وكذا إقامة فعاليات فنية وثقافية كبرى تهدف لدعم وتنشيط السياحة  الإيطالية الى شرم الشيخ ، على ان يتم التنسيق على تحديد تلك الاحتفالات من ناحيه التوقيت والمكان من خلال التعاون والاتفاق مع المحافظة.

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