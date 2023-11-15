ورشة عمل عن "تنمية مهارة كتابة الشعر بأنواعة" بالمنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، ( إدارة تنمية الشباب بالمديرية) ، ورشة لتنمية مهارات كتابة الشعر بأنواعه ( فصحى - عامية - كلمات أغاني) ، وذلك ضمن خطة النادي الثقافي، وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة

وحضر الورشه الدكتور احمد الليثي استاذ الأدب العربى القديم بكلية دار علوم جامعة المنيا ، وتناولت الورشة ما هو الشعر ، وكيفية كتابة الشعر ، ومن هم الشعراء الذين نقرأ أشعارهم للتعلم ، ثم تم سماع إبداعات الشباب في الشعر ، والرد على أسئلة المشاركين.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مندي محمد عكاشه مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل الشباب بالمديرية ، تحت إشراف عام مدحت موريس مدير إدارة الشباب ، واشراف وتنفيذ عبد الجيد محمد تهامي منسق النادي الثقافي سمير عبد الملاك مسؤول التنفيذ للنادي الثقافي، منسق اعلامي إدارة تنمية الشباب امال طه عبد الغني