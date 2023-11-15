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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ورشة عمل عن "تنمية مهارة كتابة الشعر بأنواعة" بالمنيا

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، ( إدارة تنمية الشباب بالمديرية) ، ورشة لتنمية مهارات كتابة الشعر بأنواعه  ( فصحى - عامية - كلمات أغاني) ، وذلك  ضمن خطة النادي الثقافي،  وذلك بقاعة مديرية الشباب والرياضة 

وحضر الورشه الدكتور احمد الليثي  استاذ الأدب العربى القديم بكلية دار علوم جامعة المنيا ، وتناولت الورشة ما هو الشعر ، وكيفية كتابة الشعر ، ومن هم الشعراء الذين نقرأ  أشعارهم للتعلم ، ثم تم سماع إبداعات الشباب في الشعر ، والرد على أسئلة المشاركين.

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مندي محمد عكاشه مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل الشباب بالمديرية ، تحت إشراف عام مدحت موريس مدير إدارة الشباب ، واشراف وتنفيذ عبد الجيد محمد تهامي منسق النادي الثقافي سمير عبد الملاك مسؤول التنفيذ للنادي الثقافي،  منسق اعلامي إدارة تنمية الشباب امال طه عبد الغني

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