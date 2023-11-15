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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتابع نشاط فريق المرصد الحضرى لقياس رضاء المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جهود فريق المرصد الحضرى والذى تسعى المحافظة من خلالة برصد مؤشرات الأداء في كافة قطاعات التنمية المستدامة كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية .

يأتي ذلك فى ظل التحول الرقمى بمحافظة جنوب سيناء والسعى نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وحرص محافظ جنوب سينلء، رصد مؤشرات الرضا للمواطن على كافة الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية، مؤشرات رضا السائح ويقوم فريق عمل المرصد الحضري بعملة بالتعاون مع وزارة التخطيط لاستكمال اعمال الرصد والمتابعة الميدانى المؤشرات وتحليلها وعرضها على متخذى القرار.

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