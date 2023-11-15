منع 33 نائبًا معارضًا مقعدًا برلمانيا جديدًا فى زيمبابوي

خسر حزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي، ائتلاف المواطنين من أجل التغيير، 18 مقعدا برلمانيا جديدا بعد أن أعلن محتال في البرلمان أنهم تركوا الحزب، مما أدى إلى فقدان مقاعدهم.

وتأتي هذه الأخبار بعد شهر من حرمان 15 نائبا آخر من مقاعدهم بنفس الطريقة، ليصل المجموع إلى 33 برلمانيا تمت إقالتهم من ولايتهم، وفي الوقت الذي يتهم فيه الحزب الشيوعي الصيني الحزب الحاكم، زانو-بي إف، بتنفيذ حملة واسعة من الترهيب ضد أنصاره.

رد عاموس شيبايا، على الصحافة بعد فترة وجيزة من تأكيد رئيس البرلمان على استدعائه وكذلك استدعاء 12 نائبا آخر، إنه أمر سخيف ومؤسف، أنا زعيم المعارضة في الجمعية، يجب أن تمر جميع الاتصالات من حزبي من خلالي «، .

كما تم عزل خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ من مقاعدهم.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، بعث سينجيزو تشابانغو، الذي قدم نفسه على أنه "الأمين العام بالنيابة" للحزب الشيوعي الصيني، برسالة إلى البرلمان يدعي فيها أن 15 نائبا منتخبا قد تركوا الحزب.

ثم طلب رئيس CCC، نيلسون شاميسا، عدم أخذ هذه الرسالة المليئة بالأخطاء في الاعتبار، موضحا أن صاحب البلاغ لم يكن عضوا في حزب المعارضة وأنه لم يترك أي مسؤول منتخب صفوفه، ومع ذلك، أعلن البرلمان أن هذه المناصب شاغرة.

احتج عاموس شيبايا، نفس السيناريو كرر نفسه هذا الأسبوع. «تشابانغو هذا ليس عضوا في CCC وليس لديه سلطة لاستدعاء أعضاء الحزب»،

مهدت عمليات الاستدعاء هذه الطريق لإجراء انتخابات فرعية، من المقرر إجراؤها في 9 ديسمبر، لملء الشواغر الناتجة عن استدعاء المجموعة الأولى.

ويمكنهم أن يعرضوا أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو أمر ضروري لتعديل الدستور، على الحزب الحاكم زانو - الجبهة الوطنية ، الفائز في الانتخابات المتنازع عليها في أغسطس.

وتخشى منظمات المجتمع المدني غير الحكومية أن يؤدي هذا الوضع إلى العنف.

قال أوبيرت ماساراور، المتحدث باسم تحالف الأزمة في زيمبابوي، إن يتم إهدار موارد دافعي الضرائب على انتخابات لا معنى لها، لقد تمكنت CCC من الحفاظ على هدوئها في مواجهة هجوم الحزب الحاكم ، لكن سيكون من الصعب كبح جماح المواطنين العاديين، لوكالة فرانس برس.

ويتهم الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية، الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال في عام 1980، بقيادة حملة واسعة لترهيب الحزب الشيوعي الصيني.

أعلنت اللجنة أن أحد نوابها ونائبا سابقا قد اختطفا وعذبا ثم عثر عليهما عاريين ومصابين للأول، وحلق رأسه للثاني، وفي نهاية الأسبوع الماضي، اختطف ناشط حزبي كان يقوم بحملة للانتخابات الفرعية وعثر عليه ميتا، وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر.