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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنظم ندوة بعنوان "المشاركة واجب و الإختيار حق لك"

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة  المنيا ، اليوم الأربعاء ، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية ، ندوة بعنوان الشباب والمشاركة السياسية ، تحت شعار " المشاركة واجب و الإختيار حق لك "، وذلك بمركز شباب ديرمواس  جنوب المنيا.

جاء ذلك بحضور 100 شاب وفتاة من أعضاء القادة واعضاء مركز الشباب ، وتحت إشراف مندي عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان ، معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، حاضر الندوة مؤمن حسين  استشاري التدريب بمؤسسة القادة .

 

وحضر الندوة محمد عبد المنعم منسق القادة بالمنيا ، العمده علاء قدري ، هبه المغربي ، محمد الفرا ، ياسمين السباعي، قطب شحاته أعضاء المؤسسة بالمنيا ، وتناولت الندوة أهمية المشاركة السياسية ، والحق الذى يكفلة الدستور المصري للمشاركة ، وان المشاركة فى انتخابات الرئاسة القادمة واجب وطني ، وحق لكل مواطن أن يدلى بصوته وان يكون ايجابيا ، وان للشباب دور فعال ومؤثر ، وأن الدولة تهتم بالشباب بشكل كبير فى التنمية والتمكين ، وعرض لكثير من انجازات الدولة المصرية.

 

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بشكل كبير بالتثقيف السياسى ، وتوعية الشباب بالمشاركة السياسية ، خاصة فى الإستحقاق الإنتخابى القادم ، و أن مديرية الشباب والرياضة ، تنفذ العديد من الفاعليات والندوات ، واللقاءات الخاصة بالمشاركات السياسية ،  ودورها الهام فى توعية وتثقيف الشباب ، سواء من مختلف الادارات بالمديرية أو الكيانات الشبابية والمؤسسات.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة. 

الجريدة الورقية