المنيا تنظم ندوة بعنوان "المشاركة واجب و الإختيار حق لك"

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، اليوم الأربعاء ، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية ، ندوة بعنوان الشباب والمشاركة السياسية ، تحت شعار " المشاركة واجب و الإختيار حق لك "، وذلك بمركز شباب ديرمواس جنوب المنيا.

جاء ذلك بحضور 100 شاب وفتاة من أعضاء القادة واعضاء مركز الشباب ، وتحت إشراف مندي عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان ، معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، حاضر الندوة مؤمن حسين استشاري التدريب بمؤسسة القادة .

وحضر الندوة محمد عبد المنعم منسق القادة بالمنيا ، العمده علاء قدري ، هبه المغربي ، محمد الفرا ، ياسمين السباعي، قطب شحاته أعضاء المؤسسة بالمنيا ، وتناولت الندوة أهمية المشاركة السياسية ، والحق الذى يكفلة الدستور المصري للمشاركة ، وان المشاركة فى انتخابات الرئاسة القادمة واجب وطني ، وحق لكل مواطن أن يدلى بصوته وان يكون ايجابيا ، وان للشباب دور فعال ومؤثر ، وأن الدولة تهتم بالشباب بشكل كبير فى التنمية والتمكين ، وعرض لكثير من انجازات الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تهتم بشكل كبير بالتثقيف السياسى ، وتوعية الشباب بالمشاركة السياسية ، خاصة فى الإستحقاق الإنتخابى القادم ، و أن مديرية الشباب والرياضة ، تنفذ العديد من الفاعليات والندوات ، واللقاءات الخاصة بالمشاركات السياسية ، ودورها الهام فى توعية وتثقيف الشباب ، سواء من مختلف الادارات بالمديرية أو الكيانات الشبابية والمؤسسات.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي ، والدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة.