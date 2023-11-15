رسام يشن هجومًا عنيفًا على بيومي فؤاد: فاكر نفسه يوسف وهبي (فيديو)

أكد عمرو فهمي رسام الكاريكاتير، أن فن الكاريكاتير خالص بذاته ومستقل، لافتا إلى أن رسام الكاريكاتير ينطبق عليه “يبيع المياه في حارة الساقيين” باعتبار أن الشعب المصري ساخر بطبعه.



وقال خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إنه قرر إلغاء معرضه في إيطاليا بسبب الحرب على قطاع غزة، مضيفا: “لا يجوز أرسم وفي أطفال في غزة بتموت”.



ولفت إلى أن قرار إلغاء بعض الأعمال بسبب قطاع غزة يعتبر قرارا شخصيا، لذلك فإنه لا يستطيع انتقاد بعض الشخصيات التي قررت استكمال أعمالها كون هناك بعض الصناعات لا يمكن توقفها بسبب الحرب على قطاع غزة.



وحول رأيه عن موقف الفنان بيومي فؤاد المثير للجدل، علق قائلا: “لو عايز تشتغل اشتغل لكن إن تطلع تزايد على زميلك وتعمل فيها يوسف وهبي.. زميلك لما طلع مجابش سيرتك ولما طلع اتكلم في فيديو كان من مصر".



وتابع: “سيادتك لما تكون موجود في مصر أعمل فيديو ورد عليه لكن إنك تنتقد زميلك على خشبة مسرح خارج مصر وأمام جمهور مش مصري، هنا الحكاية اللي خلت الموضوع يزيد معاه، مؤكدا: "الشعب المصري لديه شهامة ومروءة وياخد بتار أي حد يحس أنه اتظلم بشكل شيك وساخر”.



وكشف أن هناك وزراء كثر تواصلوا معه للتعبير عن سعادتهم برسوماته، مستشهدا بالوزير الأسبق يوسف بطرس غالي الذي أعرب عن سعادته بالرسم الساخر قائلا: “أنا لو جالي هدية ألماظ مش هيجيلي زي ديه”.



وأضاف أنه تلقى في الوقت ذاته انتقادات من بعض الوزراء على الرسومات، مؤكدا أن رسام الكاريكاتير يعتبر ضمير الأمة.

كما كشف عمرو فهمي، تفاصيل حوار ودي جمعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح معرضه، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي ابتسم لي لدى وصوله المعرض وقال : “أظن أن مفيش رئيس وزراء يجي يفتتح معرض كله ترقيه عليه”.



وأشار إلى أن وزيرة التخطيط قالت له إن إحدى رسومات الكاريكاتير له دفعت الوزارة لضخ أموالا كبيرا لمعالجة مشكلة الصرف الصحي في الإسكندرية.