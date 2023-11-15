وزير الرياضة: التتويج بالبطولات قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال

شهد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم 26، التي استضافتها دار البنك الأهلي بالقاهرة.

وفي كلمته، أكد وزير الرياضة قوة المستوى الفني للمنتخب المصري لكرة اليد، والذي دائما ما يقدم للجمهور المصري ما يسعده ويحقق أفضل النتائج وأداءً مشرفًا ومميزًا.

وأضاف صبحي أن مصر تمتلك من الإمكانيات البشرية والبنية الرياضية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى تحقيق الرياضة المصرية أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج على مستوى جميع الألعاب والأعمار في جميع البطولات العالمية والقارية.

كما توجه صبحي بتحياته وشكره إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور حسن مصطفي، والذي قدم الكثير للارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية.

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلاً: "الجمهور المصري لا يقبل من المنتخب المصري لكرة اليد بصفة خاصة سوى التتويج بالبطولات، وهو قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال، والذي جعل طموحات الجمهور المصري في عنان السماء، نظراً للمجهود المبذول واللعب الرجولي لرجال كرة اليد المعهود في مشاركتهم في جميع البطولات".

كما حث صبحي الجمهور المصري على التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع المنتخب المصري.

من جانبه، توجه الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي، الدكتور منصور أريمو، على حضورهم لمراسم البطولة التي تستضيفها مصر، مشيدًا بمنظومة كرة اليد المصرية وقوتها، مؤكدًا على ثقته بخروج تنظيم مصر للبطولة بأعلى مستوى.

وفي حديثه، توجه الدكتور منصور أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على تواجده، موضحاً امتنانه وشكره العميق إلى القيادة السياسية لاستضافة مصر للعرس الإفريقي لكرة اليد.

فيما وجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برسالة إلى الإعلام والصحافة لحثهم على التغطية للحدث الإفريقي الكبير.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير من العام المقبل 2024، وبمشاركة 16 دولة هم:

مصر

الجزائر

تونس

أنجولا

كاب فيردي

غينيا

الكونغو برازافيل

الغابون

الكاميرون

ليبيا

المغرب

نيجيريا

رواندا

زامبيا

الكونغو الديمقراطية

كينيا

وتأتي أهمية البطولة القادمة حيث أن المنتخب الفائز بها سوف يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس 2024، والجدير بالذكر أن منتخبنا القومي يحمل لقب النسخة الماضية.

كما شهد احتفالية قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد كوكبة من نجوم اللعبة، حيث تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي منصور أريمو وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة ورموز كرة اليد والرياضة المصرية.