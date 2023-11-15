اتحاد السلة يعلن إيقاف أوجستي وتغريم الأهلي والزمالك.. تفاصيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، قراراته مساء اليوم الأربعاء والتي تخص الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة موسم 2023.

قررت لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي، إيقاف أوجستي بوش، المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه.

تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيه نظرًا لما بدر من أتباعه بإلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك.

تغريم نادي الزمالك 30 ألف جنيه لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير.

إيقاف أحمد عزب، لاعب نادي الزمالك، مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه، نظرًا لما بدر منه عقب نهاية المباراة.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدور ربع نهائي بدوري المرتبط، استياء وصل للانفعال من قبل أوجستي بوش، مدرب الأهلي، على قرارات الحكام، ليتم استبعاد المدرب باحتساب خطأين فنيين.

هاجمت جماهير الزمالك الموجودة في صالة الزمالك، أوجستي أثناء خروجه عقب استبعاده من المباراة، ليضطر مراقب المباراة لإيقاف اللقاء، ومطالبة الأمن بإخلاء الصالة ممن غير المسموح لهم بالتواجد.