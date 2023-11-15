وزير الرياضة يشهد قرعة بطولة افريقيا لكرة اليد رقم " ٢٦ "

بمشاركة ١٦ دولة افريقية..

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال رقم ٢٦ والتى استضافتها دار البنك الأهلي بالقاهرة .

وبكلمته اكد وزير الرياضة على قوة المستوي الفني للمنتخب المصري لكرة اليد والذي دائما ما يقدم للجمهور المصري ما يسعده ويحقق أفضل النتائج وأداء مشرف ومميز .

مضيفا صبحي ان مصر تمتلك من الامكانيات البشرية والبنية الرياضية على أعلى مستوي ، بالاضافة للدعم الكبير من القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أدت الى تحقيق الرياضة المصرية لافضل النتائج واعتلاء منصات التتويج على مستوي جميع الالعاب والأعمار فى جميع البطولات العالمية والقارية.

كما توجه بتحياته وشكره الى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد الدكتور حسن مصطفي والذي قدم الكثير للارتقاء بمنظومة كرة اليد المصرية .

واختتم وزير الرياضة حديثه حيث قال ان الجمهور المصري لايقبل من المنتخب المصري لكرة اليد بصفة خاصة سوي التتويج بالبطولات وهو قدر المنتخب المصري لكرة اليد للرجال والذي جعل طموحات الجمهور المصري فى عنان السماء نظرا للمجهود المبذول واللعب الرجولى لرجال كرة اليد المعهود فى مشاركتهم فى جميع البطولات ، كما حث صبحي الجمهور المصري على التواجد بمدرجات البطولة لتشجيع المنتخب المصري.

وقام الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالتوجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي الدكتور منصور اريمو على حضورهم لمراسم البطولة والتى تستضيفها مصر مشيدا بمنظومة كرة اليد المصرية وقوتها مؤكدا على ثقته بخروج تنظيم مصر للبطولة بأعلى مستوي .

وفى حديث الدكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة بالشكر على تواجده ، موضحا امتنانه وشكره العميق الى القيادة السياسية لاستضافة مصر للعرس الافريقي لكرة اليد .

فيما توجه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برسالة الى الاعلام والصحافة لحثهم على التغطية للحدث الافريقي الكبير .

و تستضيف مصر خلال الفترة من ١٩ الي ٢٩ يناير من العام المقبل ٢٠٢٤ ، وبمشاركة ١٦ دولة هم :

" مصر والجزائر وتونس وانجولا و كاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا و رواندا و زامبيا و الكونغو الديمقراطية وكينيا "



وتأتي أهمية البطولة القادمة

حيث ان المنتخب الفائز بها سوف يتأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس ٢٠٢٤ ، والجدير بالذكر أن منتخبنا القومي يحمل لقب النسخة الماضية.

كما شهد احتفالية قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد كوكبة من نجوم اللعبة حيث تواجد رئيس الاتحاد الإفريقي منصور اريمو وعدد من رؤساء الاتحادات المشاركة ورموز كرة اليد والرياضة المصرية .