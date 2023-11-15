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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنصورة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

تصنيف جامعة المنصورة
تصنيف جامعة المنصورة

حصدت جامعة المنصورة، على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تصنيف التايمز لعام 2023، وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية، حيث يضم هذا التصنيف 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات:
التدريس (بيئة التعلم): 33%، البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%
الاستشهادات (تأثير البحث): 20%، المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%
التوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%.


ومن جانبه هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، العلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات.
 

وأكد أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.

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