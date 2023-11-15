طريقة عمل روزيتو بالمشروم والثوم اللذيذ

روزيتو بالمشروم والثوم من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها بجانب الطبق الرئيسي، فيتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي تقوي الجسم وتمدك بالفيتامينات، وفيما يأتي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

روزيتو بالمشروم والثوم

طريقة عمل روزيتو بالمشروم والثوم

المقادير

- صدر دجاج : 2 صدر (متوسطة الحجم ومقطّعة)

- مشروم : كوب ونصف (طازج ومقطّع إلى شرائح)

- ثوم : فصّان (مهروس)

- زبدة : ملعقة كبيرة

- بازيلاء : نصف كوب (معلبة)

- أرز إيطالي : ثلاث أرباع الكوب (أرز خاص بالروزيتو)

- مرق دجاج : كوبان وثلاثة أرباع الكوب

-خل أبيض : ربع كوب

- بصل : 2 حبة (حجم متوسط ومفروم فرماً ناعماً)

- جبن بارميزان : نصف كوب (مبشور)

- كريما جوز الهند : نصف كوب

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- زيت نباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في قدر عميق على نار متوسطة.

أضيفي المشروم والدجاج والبازيلاء، ثم قلّبي المكونات حتى تنضج، وضعيها في طبق جانبي.

ذوبي الزبدة في القدر نفسه، ثم أضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي الأرز، وقلّبي المكونات لمدة 3 دقائق حتى تتداخل.

أضيفي الخلّ، ونكّهي بالملح والفلفل الأسود.

قلّبي الخليط حتى يتشرب الأرز مقدار الخلّ.

أضيفي ربع كوب من مرق الدجاج، وحركي المزيج حتى تتبخر السوائل.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء كمية المرق.

أضيفي خليط الدجاج والمشروم، وحرّكي جيداً حتى تتداخل المكونات.

أضيفي جبن البارميزان، البقدونس المفروم، وكريمة جوز الهند.

قلّبي المكونات جيداً لعدة دقائق، ثم أطفئي النار، وقدمي الروزيتو مباشرة.

فوائد تناول المشروم

فوائد المشروم للكلى

المشروم غني بمضادات الأكسدة والالتهابات التي تساعد على حماية الكلى من الأمراض المزمنة والتلف، كما أنه يمد الجسم بفيتامين (د) الذي يساعد على تنظيم عمل الكلى.

يفيد المشروم كذلك مرضى الفشل الكلوي المزمن، إذ يمدهم بالبروتين المفيد لهم.

تقوية العظام

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملجم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د.

حيث كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تمدنا بما يقارب 18 وحدة دولية من فيتامين د، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

مصدر جيد لفيتامين د

من بين المصادر غير الحيوانية القليلة لفيتامين (د)، يحتوي المشروم على تركيز أعلى من فيتامين (د) عندما ينمو ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، سواء من أشعة الشمس أو مصباح الأشعة فوق البنفسجية في الواقع ، يمكنك القيام بذلك في المنزل عن طريق ترك الفطر في الشمس لمدة 15 إلى 120 دقيقة؛ تشير الدراسات إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن ينتج مستويات فيتامين د 2 تصل إلى 10 ميكروجرام لكل 100 جرام من الوزن الطازج.

فقدان الوزن

أثبتت دراسات طويلة وقصيرة المدى، أن تناول المشروم في ظل اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.