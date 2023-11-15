«دمج إسرائيل» فى المنطقة العربية.. أوهام

الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد ف حوار لـ«الوفد»:

الإبادة الجماعية لأهل غزة كشفت وجه الصهاينة القبيح

تصريح وزير التراث الإسرائيلى بإلقاء قنبلة نووية دليل على الجنون

الإعلام الغربى آلة صهيونية «كذابة».. ودولة الاحتلال نشأت لتفريق العرب

أحترم الإمام الأكبر.. والأزهر مؤسسة وطنية تساند القضية الفلسطينية

أعيش «حالة شيزوفرينيا».. والمقالات عقل والإبداع روح

نعيش فى مجتمع ذكورى.. ولا أنتظر الجوائز

الكاتب والروائى الكبير إبراهيم عبدالمجيد أحد أهم كتاب مصر والعرب، فقد أبدع أكثر من عشرين رواية، فضلًا عن القصص القصيرة والدراسات، من أعماله «ثلاثية الإسكندرية» و«ثلاثية الهروب من الذاكرة» و«العابرة» و«السايكلوب» و«حامل الصحف القديمة» و«الصياد واليمام» وله أيضاً كتب فكرية مثل «ما وراء الخراب» وترجمات مثل «رسائل من مصر» للوسى دوف جوردون، وكثير من الكتب التى جمعت بعض دراساته ومقالاته.

قدم «عبدالمجيد» العديد من الأعمال الإبداعية والمقالات فى الصحف المصرية والعربية، تحولت بعض رواياته إلى أعمال تليفزيونية وسينمائية، وقال عنه أديب نوبل نجيب محفوظ: «إنه يكتب بالألوان الأزرق للبحر والأصفر للصحراء»، ويعد «عبدالمجيد» من رموز جيل الستينيات، حصد العديد من الجوائز فى مصر وخارجها، منها جائزة نجيب محفوظ، وجائزة الدولة للتفوق فى الآداب، وجائزة ساويرس فى الرواية لكبار الكتاب، وجائزة كتارا وجائزة الشيخ زايد، وكان آخرها جائزة النيل فى الآداب عام 2022.

«الوفد» التقت الروائى إبراهيم عبدالمجيد ابن الإسكندرية، وهذا نص الحوار..

< بداية.. كيف ترصد وكيف ترى مصطلح «دمج إسرائيل فى المنطقة»؟

<< إسرائيل نشأت -فى الأصل- لتفرق المنطقة، وليس للاندماج فيها، فقد زرعتها بريطانيا عن طريق وعد بلفور حتى تظل المنطقة تعيش فى فرقة، ولا تقوم لها قائمة، فأى مراهنة على الدمج هى مراهنة على الوهم، فأوروبا تكفر عن سيئاتها مما فعلته مع اليهود طوال العصور الماضية، لأنها تقتل شعبًا ثانيًا سرقت أرضه وتبيده إبادة جماعية، فإنجلترا صنعت ثلاث نقاط للتفرقة فى العالم، منها جنوب أفريقيا وإقليم كشمير بين باكستان والهند، وإسرائيل مع العرب، أما صراع جنوب أفريقيا فهو صراع طويل انتهى إلى ديمقراطية وتعايش الناس مع بعضهم البعض، أما كشمير فما زال محل خلاف بين باكستان والهند، وكذلك إسرائيل، فمسألة دمج إسرائيل فى المنطقة العربية هى مجرد وهم، والسؤال الذى يفرض نفسه هو ماذا كسب المطبعون من إسرائيل، فلم نكسب من التطبيع شيئًا، لأن إسرائيل لن تعطى أحدًا شيئًا، فالكلام الأخير لنتنياهو ووزير دفاعه يؤكد ذلك، فنتنياهو يستشهد بالتوراة عن أرض الميعاد، والثانى يعتبر أن الفلسطينيين حيوانات ومن ثم العرب فى نظره كذلك، وكل ذلك كشف عن النفسية القذرة للصهاينة، فلن يحدث دمج مهما حاولوا.

< بعد الترويج للمخطط الإسرائيلى لتوطين أهل غزة فى سيناء.. ما تقييمك لرد الدولة المصرية وهل ترى أن هناك ضغوطًا تمارس على مصر فى هذا الإطار؟

<< فى كل الأحوال لن يحدث ذلك، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ أرضًا ليست ملكًا لها.

< ماذا تريد إسرائيل من حربها على غزة فى تقديرك.. هل هى تريد فى الأساس «جر شكل مصر»؟

<< إسرائيل كشفت عن نفسية أهلها، وهى التى تدعى أنها شعب الله المختار، فهذه الإبادة الجماعية التى تحدث لأهل غزة مع الشعارات التى أطلقتها إسرائيل بأنهم ينفذون وعد الله كشفت عن وجه إسرائيل القبيح، وسوف تخسر إسرائيل كثيرًا جدًا، فصورة اليهودى القديمة فى الأدب سوف تعود مرة أخرى وهو القاتل والمنافق والانتهازى، ولذلك فإن إسرائيل أطلقت اليوم تحذيرات لليهود ألا يظهروا كثيرًا فى الشوارع خوفًا على أرواحهم، ولهذا فمن حق غزة مهاجمة إسرائيل فهذا عمل وطنى لأنها محاصرة بالمستوطنات الإسرائيلية، وهذا حقها للدفاع عن نفسها.

< هل آن الأوان لاتخاذ قرارات عربية جادة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطينى من الداخل؟

<< من يرتب البيت الفلسطينى هم أهل فلسطين أنفسهم، فلا أراهن على الترتيب العربى، فللأسف الانقسام بينهم أصبح ظاهرًا جدًا الآن، خاصة من طرف السلطة الفلسطينية التى لا تزال ضد حماس، وهذا ليس وقته الآن، فما قامت به حماس هو عمل وطنى، أما أى قرارات خارجة عن أهل فلسطين فستكون مؤقتة وعابرة ولن توافق عليها الأجيال القادمة.

< هناك دعوات ومناشدات وجهها عدد من المسئولين الأمريكيين للدول العربية للقيام بخطوات تطبيعية لإثبات حُسن النية تجاه إسرائيل.. كيف تنظر إلى هذه الدعوات؟

<< هل هناك حسن نية أكثر مما حدث؟ فهناك تطبيع مع مصر منذ 1979 إلى الآن، ثم مع غالبية الدول العربية، الإمارات والبحرين والسعودية والسودان، لكن ماذا قدمت إسرائيل، فمن يقول ذلك من الأمريكان يضللون الناس بعيدًا عن الحقائق، فهم يتفقون على إبادة الشعب الفلسطينى لأنهم مجرمون كالصهاينة.

< ما تقييمك لأداء الآلة الإعلامية الغربية فى الأزمة الفلسطينية وتغطية أحداث غزة وهل انقلب الإعلام الغربى فى أغلبه على أطروحاته بشأن الدقة والتوازن والموضوعية؟

<< الآلة الإعلامية الغربية أثبتت فى مجملها أنها آلة صهيونية كذابة تخفى أى حديث حقيقى عن الإبادة الجماعية، وتظهر أن كل مشكلة إسرائيل أنه تم القبض على 300 إسرائيلى فقط، ولم يظهروا أن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد فلسطينى قتلوا فى غزة أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى قطع الكهرباء والمياه والغاز عن قطاع غزة والتضييق على مواطنيه بالكامل، كل هذا لا يظهره الإعلام الغربى، فهو إعلام مدلس، لكن الإعلام الحقيقى فهو موجود فى السوشيال ميديا.

< ما ردك على تصريح وزير التراث الإسرائيلى عن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية؟

<< تصريح قاتل ومجنون مثل شخصيته الصهيونية، وهذا ينم عن تفكيرهم جميعًا فهم قتلة.

< كيف ترى الهجوم على شيخ الأزهر من الإعلام الصهيونى ومراكز الأبحاث الإسرائيلية، وما تقييمك لجهود الأزهر الشريف فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية؟

<< هذا شىء عادى من وجهة نظر الصهاينة، فهم غير مقتنعين أنه ليس هناك حق لأحد غيرهم، فالذى يغضبهم أنهم لو انهزموا فلن يستطيعوا أن يستولوا على مصر والعالم العربى، فأذهانهم تصور لهم أن حقهم يبدأ من النيل للفرات، فهم يريدون التوسع على حساب أى شىء، فهم قتلة إرهابيون، وأحترم شيخ الأزهر كثيرًا لمواقفه البطولية ومساندة مؤسسة الأزهر للقضية الفلسطينية لا يستطيع أحد إنكارها فهى مؤسسة وطنية.

< ما أهم مراحل احتراف الكتابة عند إبراهيم عبدالمجيد؟

<< لا يمكن لكاتب أن يحدد مراحل احتراف الكتابة، لكن يمكن إجمالها فى البدايات، ثم معرفة أن الكتابة ليست مجرد حكايات، لكنها بناء فنى يتجدد مع كل موضوع، وبعد ذلك الأمر متروك للنقاد.

< ترجمت العديد من مؤلفاتك ومنها رواية «لا أحد ينام فى الإسكندرية» إلى ثلاث لغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.. فى رأيك ما أهم المعايير التى تتم على أساسها ترجمة الرواية؟

<< من قبل كانت معايير الترجمة هى العمل نفسه وأهميته، لكن الآن صارت الفوز بجائزة مهمة. لذلك قلّت الأعمال المترجمة للجميع. ولقد كتبت كثيرًا أدعو وزارة الثقافة أن تدعم ترجمة الأدب المصرى إلى لغات أجنبية، وذلك يحدث الآن فى بعض دول الخليج، لكن للأسف لا أحد يستمع رغم أن الأدب المصرى به عشرات الروايات لكتاب من كل الأجيال جديرة بالترجمة.

< تم تحويل رواية «فى كل أسبوع يوم جمعة» إلى مسلسل فهل هذا أضاف للرواية أم أن الرواية هى التى تضيف إلى العمل الدرامى.. وهل هذا دليل على نجاحها وانتشارها؟

<< الحقيقة واضحة جدًا لا تحتاج نقاشًا، فتحويل العمل الأدبى إلى عمل سينمائى يساهم فى انتشاره، وفى الوقت نفسه فالسينما تلجأ للأعمال التى لها شهرة من قبل، لكن من المؤكد أن السينما تصل بالعمل إلى الجمهور البعيد عن القراءة وهذا مهم وجميل.

< أديب نوبل نجيب محفوظ قال إنك تكتب بالألوان فماذا يعنى هذا الرأى لك؟

<< هذا كلام أسعدنى جدًا وقتها، ولقد قال أديب نوبل بعد قراءته لرواية «لا أحد ينام فى الإسكندرية»، ووضحه بالقول إن الأصفر للصحراء والأزرق للبحر. ومعنى كلامه أن اللغة مرئية فى أعمالى وليست مجرد حكى.

< ماذا تقصد بعبارتك «الأدب سلعة وليس عملا سياسيا أو إرهابيا»؟

<< هناك كارثة اجتماعية فى تلقى الأدب والفن عند الكثيرين الآن، إذ يعتقدون أن العمل الأدبى عمل فكرى. يقفون عند عبارات تقولها إحدى الشخصيات وينسبونها إلى الكاتب، ولا يدركون معنى الصدق الفنى، فحين تكتب عن عاهرة تكون بلغة وسلوك العاهرة، ولا يعنى هذا أنك تنشر العهر، وحين تكتب عن ملحدٍ فالأمر نفسه. لا أحد يقف عند شخصيات أخرى معاكسة. باختصار نوع من الترصد للكتاب، والحقيقة أن العمل الأدبى من ناحية أخرى حين يصدر يكون سلعة، يمكن أن تعجبك فتشتريها أو لا تعجبك فتعيدها إلى بائع الكتب، أو لا تقرأ لصاحبها بعد ذلك دون أى اتهامات مما هو شائع. الأدب حين يكتبه الكاتب يشعر بقداسته لكن بعد صدور الكتاب يصبح مثل أى سلعة فيه ما يعجبك وما لا يعجبك، تفسير الأدب وأعنى هنا الإبداع، تفسيرًا أخلاقيًا اعتمادًا على وجود شخصيات جانحة أمر سيئ وساذج، الأدب فى الأصل يُعنى بالشخصيات الجانحة. لو كتبت رواية عن رجلين فاضلين ستنتهى بعد أول صفحة، لكن الصراع الدرامى الذى يمتد بالعمل هو بين الأبطال وما حولهم.

< فى حديث سابق لك اعترفت بأنك تعيش «شيزوفرنيا» فماذا كنت تقصد؟

<< لأننى أكتب المقالات وغيرها إلى جانب الإبداع، المقالات عقل والإبداع روح. المقالات تذكرك بما حولك من خطايا وأخطاء، ويمكن أن تجعلك تيأس وتخرج من عالم الكتابة، لكن الإبداع يجعلك تبنى عالمًا أجمل ولو فى الخيال، وهذا ما أقصده. لذلك جعلت الليل، حيث أكون وحدى ولا صوت معى غير الموسيقى الكلاسيكية، للإبداع، والنهار للمقالات.

< ماذا عن علاقتك بالفلسفة خاصة الوجودية وما الذى استفدته من مرحلة الشيوعية التى عشتها؟

<< حين التحقت بكلية الآداب فى الإسكندرية اخترت قسم الفلسفة لأفهم ما وراء العالم. مشيت وراء نجيب محفوظ الذى فعل ذلك فى بداياته أيضاً. الفلسفة تجعل للعمل الأدبى معنى إنسانياً، والمهم أن لا تظهر بشكل مباشر. الوجودية أعطتنى رؤية أعجبتنى ووجدتها إنسانية جدًا، وهو أن هذا العالم مهما فعلت، فهو ليس من صنعك لكنه من صنع الآخرين. ميلادك أو موتك ليسا بيدك، وبينهما الآخرون هم الجحيم يصنعون حياتك. فى الوقت نفسه أيام الشباب كنا فى حالة سخط مما يحدث فى البلاد سياسيا وخاصة بعد هزيمة 1967 وفى أيام حكم السادات، كانت أحزاب ماركسية قد عادت من جديدٍ فى السر ودخلت واحدًا منها، قراءاتى فى الماركسية كثيرة طبعًا بحكم دراستى للفلسفة، واستفدت وقتها من قراءات رائعة فى الاقتصاد والتاريخ وغيرهما، لكن وجدت أن التفكير السياسى قد يتسرب إلى القصص بشكل مباشر فيفسدها فابتعدت عن العمل السياسى المنظم وصارت الوجودية هى المعنى الأكبر، وإن كنت ظللت مؤمنًا بالعدل والحرية والمساواة. عدت إلى الشيزوفرينيا التى أحبها، معارضة فى السياسة ولجوء لعالم أفضل فى الفن.

< كثيرًا ما تظهر «الحرب» كملمح أساسى فى كثيرٍ من رواياتك وتلقى بظلالها على شخصيات وأحداث الرواية.. فكيف أثرت الحرب فى كتاباتك وتحليلك للواقع؟

<< هذا نتاج طبيعى لشخص عاش طفولته يسمع حكايات الحرب العالمية الثانية من الكبار، ثم عاش العدوان الثلاثى عام 1956 ثم هزيمة يونيو عام 1967 ثم حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر وكل ذلك أيام الصبا والشباب، ورأى كيف أثر ذلك فى المجتمع وتغيره، ومن ثم طبيعى أن تتسع الأعمال للحرب. ليست الحرب نفسها بقدر أثرها على البشر.

< ما سر عشقك للإسكندرية وهل كنت تنوى بالفعل كتابة ثلاثية عنها.. وما سبب علاقتك غير الجيدة بالقاهرة؟

<< المثل يقول: العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر. الإسكندرية هى طفولتى وصباى وشبابى الأول، فلابد أن تأخذ المساحة الأكبر، فقد صارت هى والروح شيئًا واحدًا، أما القاهرة فقد بدأت علاقتى بها بعد استقرارى فيها عام 1974. وبشكل عام -لأى إسكندرانى- تكون القاهرة صعبة بسبب الزحام. حين تنزل من القطار فى محطة رمسيس تريد أن تعود من الزحام، لكن فى الإسكندرية حين تنزل من القطار تريد أن تمشى إلى البحر وتتحرك. وبالطبع الإسكندرية زمان كانت مدخلا للشعور بالحرية لكن الآن ضاعت، أما علاقتى بالقاهرة فهى جيدة جدًا على مستوى الإبداع لا الحركة. أحببتها لأنى عشت السنوات الأولى بها لا أراها نهارًا، بل أسهر فى شوارعها وميادينها ليلا. كتبت عنها بحبٍ كبيرٍ حين ضاعت هى الأخرى وصارت حلمًا. حتى القاهرة التى رأيتها زحامًا عن الإسكندرية فى بداياتى ضاعت وضاع جمالها الذى كان طبيعيًا أن تتأخر الكتابة عنه، لأن الإسكندرية كانت هى الروح. لقد كتبت عن القاهرة أكثر من ست روايات آخرها ثلاثية «الهروب من الذاكرة» وقبلها «العابرة» و«السايكلوب» و«عتبات البهجة» و«برج العذراء» و«هنا القاهرة» وأخيرا «حامل الصحف القديمة». هنا القاهرة أسميتها بذلك لألفت النظر أننى لست سكندريًا فقط والله يا ناس، لكن ماذا تقول والكثيرون حتى الآن يقولون إننى سكندرى فقط. الحقيقة أننى كاتب يكتب عن خبراته حين تلح عليه بالكتابة. لقد كتبت عن الصحراء أيضاً روايات مثل «قناديل البحر» و«البلدة الأخرى» مثلا.

< تحتفى فى أغلب أعمالك بحب الأنثى، فما تقييمك لمسيرة المرأة المصرية فى المشهد الاجتماعى وهل ما زلنا نعيش فكر المجتمع الذكورى فقط؟

<< للأسف نعيش فى مجتمع ذكورى. زادت الذكورية منذ السبعينيات حين فتح السادات الآفاق للإخوان المسلمين وللأفكار الوهابية. وللأسف هذه الأفكار الذكورية لازالت شائعة، ووصلت إلى الأجيال الجديدة، وأظنك ترى حوادث قتل الفتيات التى تتكرر كل أسبوع تقريبًا من شباب لمجرد رفضها للزواج منه. هذه ظاهرة لم تحدث من قبل وهى دليل على ذكورية المجتمع وعقم أفكاره.

< ما رؤيتك للمشهد النقدى فى الوقت الراهن، وهل نالت أعمالك حظها من النقد؟

<< النقاد كثيرون وجيدون جدًا لكن الأعمال الأدبية كثيفة وكثيرة جدًا أكثر مما هو متوقع وعلينا أن نقدر للنقاد كتاباتهم وليس ذنبهم هذا الشلال من الروايات أو الدواوين أو غيره. أما أعمالى، فقد حظيت بالنقد والاهتمام منذ بدأت أكتب ومن كل الأجيال حتى الآن، فضلا عما تم تقديمه عنها من رسائل ماجستير ودكتوراه فى كل الجامعات.

< ماذا عن حنينك للمكان والتاريخ؟ وأى زمن عشته فى الواقع والفن والكتابة أقرب إلى قلبك؟

<< كل الأماكن التى عشتها كانت قريبة إلى قلبى وازداد قربها حين اختفت وصارت كالأحلام الضائعة.

< حصلت على جوائز عديدة وكثيرة، فماذا تمثل لك الجوائز؟

<< الجوائز لم أنتظرها. وستندهش حين تعرف أننى لم أتقدم إلا لأول جائزة فى حياتى عام 1969 وكانت على مستوى الجمهورية وأقامها نادى القصة بالإسكندرية وقتها. كل الجوائز بعد ذلك كانت ترشيحًا من دور النشر أو مراكز وهيئات ثقافية، وهذا أسعدنى أكثر من الجائزة. وكل الجوائز جاءت إلىّ بسبب كتاباتى، ومن ثم هى اعتراف جميل بها.

< هل نستطيع القول إن شخصيات رواياتك كان لها التأثير الأكبر فى مشوارك الأدبى؟ وما أهم كواليس كتابتها؟

<< صحيح، وأنا أعيش معها إلى درجة أننى أبحث عنها أيام الكتابة فى الشوارع، ثم أكتشف أنها من خيال مما جعلنى أكتب مثلا رواية «السايكلوب» عن هذا الأمر فبطلها وكاتبها عائد من رواية أخرى، وتعود معه شخصيات أخرى من روايات مختلفة لى فيمزج بينها وبين شخصيات من الحياة المباشرة فى زمن الرواية وهو أيامنا هذه.

< هناك أعمال لك تحولت إلى مسلسلات فلماذا لا تتحول إلى السينما خاصة أنها فى حاجة إلى كتابات جيدة راقية؟

<< السينما والدراما الآن رهن احتكار لشركة واحدة. كنا نصنع أكثر من ستين فيلمًا فى العام فصرنا نصنع بالكثير خمسة عشر فيلمًا والأمر نفسه فى المسلسلات. أنا كلما أصدرت رواية اتصل بى أكثر من منتج لإنتاجها ثم يغيب لأن الاحتكار يعطلهم.

< هل تؤمن بالمجايلة.. ومن الجيل الذى أثر فى تكوين ومسار الكاتب إبراهيم عبدالمجيد الروائى والإبداعى؟

<< أؤمن بها بمعناها الحقيقى وهو أنها تتم مع الأحداث الكبرى وليس كل عشر سنوات كما يحدث فى مصر أو كما يقال. فهناك جيل النهضة مثلا بعد ثورة 1919 وهناك جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية وهناك جيل ما بعد هزيمة 1967 وهناك جيل ما بعد ثورة يناير يتكون الآن. أما تأثرى فلم يكن بكل كتّاب الأجيال، لكن بعضهم مثل يحيى حقى ونجيب محفوظ ويوسف إدريس. وطبعا كتاب من العالم مثل دوستويفسكي وكافكا والبير كامى.

< أنت تؤمن بأنه لا انفصال للتعليم عن المشهد الثقافى، فما تقييمك للتعليم فى الوقت الراهن؟

<< كل سنة وانت طيب. المدارس على أيامنا كانت مراكز ثقافية بها مكتبة وقراءة حرة فى المكتبة وجماعات للموسيقى والمسرح والسينما والفنون والرحلات والكشافة مثلا، المدارس منذ أكثر من ربع قرن افتقدت هذا شيئًا فشيئًا وازدحمت الفصول، والآن التعليم عن بعد، وما يؤثر فى الطلاب ليس المدارس لكن مراكز التقوية الخارجية، والتعليم كله حفظ وتلقين وكيف تنجح لا كيف تفهم العلم والثقافة.

< هل من الممكن أن يسهم رجال الأعمال فى النهوض بالثقافة فى مصر؟

<< طبعا يمكن جدًا لو طُلب منهم المساهمة فى دعم النشر نظير وضع أسمائهم أو شركاتهم على الغلاف. هناك من يساهم فى الثقافة مثل عائلة ساويرس بما حققوه من جائزة ساويرس فى الرواية والشعر والمسرح والنقد والسينما والسيرة الذاتية مثلا. لكنهم وحدهم من يفعلون هذا. لكن يمكن الطلب من غيرهم الإسهام فى تدعيم نشر الكتب، فتعود مثلا مكتبة الأسرة إلى وضعها القديم، وتنشر عشرات الآلاف من النسخ من كل كتاب بأسعار زهيدة جدًا. الأمر يحتاج إلى تحرك من وزارة الثقافة.

< ماذا عن تأثير كتابات طه حسين فى مسيرتك الروائية والأدبية؟

<< طه حسين لم يؤثر فى كتابتى الروائية إلا بمقالاته عن الرواية وضرورة التجديد فى الكتابة، لكنه أثر فى فهمى للتاريخ والتراث تأثيرًا كبيرًا.

< موخرًا صدر كتاب جديد لكم بعنوان «آفة حارتنا.. بين الذاكرة والنسيان»، ماذا يعنى العنوان وماذا عن فكرة الكتاب؟

<< آفة حارتنا النسيان.. مقولة شاعت لنجيب محفوظ صارت مريحة لتفسير كل ما يحدث حولنا وأسبابه على مر التاريخ، صارت نوعًا من العلاج النفسى المؤقت للشعور باليأس فى بعض الأحيان، أما عن الكتاب ففى السنوات الأخيرة بدأت اهتم بنشر مقالاتى المتفرقة بين الصحف فى كتب، وبدأت فى تقسيم الكتاب، بحيث تشغل فيه المقالات الفكرية فصلًا من الفصول ثم تتلوها المقالات التى كتبتها عن كتب قرأتها فأحببتها لغيرى من الكتاب، وهذا الكتاب الذى قسمته إلى ثلاثة أقسام يحتوى كل قسم فيه على فصلين الأول منها مقالات فكرية فى الفن والأدب والسياسة والحياة والثانى عن الكتب، وقد نشر أكثر هذه المقالات فى جريدة القدس العربى اللندنية والباقى فى صحف مثل «المصرى اليوم» وبالذات ملحق الأزبكية وموقع «ثقافات» الأردنى وغيره من المواقع.

< ماذا عن آخر أعمالك؟ وما مشروعاتك الأدبية المقبلة؟

<< رواية قصيرة ستنشر فى معرض الكتاب القادم لا أحب أن أتكلم عنها قبل نشرها. أما مشروعاتى فلا أعرفها، إذا كانت هناك رواية تحب هى أن أكتبها ستكتبنى هى.