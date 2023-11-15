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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنيا يناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.

وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة ، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا ، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ، ومدير إدارة أملاك الدولة ، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الإسترداد.

وخلال الإجتماع، استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية  ، وذلك تمهيدًا لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لإستكمال تنفيذ خطة الدولة ، للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

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