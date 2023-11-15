محافظ المنيا يناقش طلبات تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اجتماع اللجنة العليا للبت لمناقشة عدد من الطلبات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.

وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة ، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية أمن المنيا ، والمستشار القانوني ومفوض الدولة ، ومدير إدارة أملاك الدولة ، وأعضاء اللجنة، وشباب لجنة الإسترداد.

وخلال الإجتماع، استعرضت اللجنة حالات تقنين الوضع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية ، وذلك تمهيدًا لإتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، وذلك لإستكمال تنفيذ خطة الدولة ، للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.