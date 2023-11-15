وكيل صحة البحيرة يشيد بدور المرأة المصرية

أكد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على الدور الأساسي للمرأة المصرية فى الأسرة و الحفاظ على إستقرارها ، كذلك دورها في مجال العمل، والنهوض بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية الخاصة التى نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع قصر ثقافة دمنهور، بمناسبة ذكري اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة ، والذى يواكب الخامس والعشرين (25) من نوفمبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور المهندسة زكية رشاد مقرر المجلس القومى للمرأة فرع البحيرة، ومحمد بسيوني مدير مركز قصر ثقافة دمنهور ، والدكتور مصطفى حمزه عميد كلية الطفولة المبكرة جامعة دمنهور، وممثلى رجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة ، وممثلى المجلس القومى للمرأة والتربية والتعليم ،ومسئولى الصحة المدرسية وصحة الشباب و المراهقين بالمديرية والإدارات الصحية التابعة للمديرية .

ولفت إلى وجود تمثيل مشرف للمرأة فى مديرية الصحة حيث أنه يوجد 4 مديرين عموم سيدات و كذلك أكثر من 50% من مديرى الإدارات الفنية والصحية، مشيرا إلى الخدمات الصحية المقدمة لها من مبادرة صحة المرأة و مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية ومنها سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.

وأوضح جهود المديرية، فى مناهضة اشكال العنف ضد المرأة من ختان الإناث والزواج المبكر و غيرها من المشاكل والتى تحتاج لتعاون كافة أفراد المجتمع للحد منها والقضاء نهائيا عليها .

وأثنى على دور عيادات صديقة الشباب والمراهقين الموجود بالوحدات الصحية التابعة للمحافظة والتى تقوم بدور التوعية والمشورة و تقديم المساعدة والدعم للمترديين فى الفئة العمرية من 10ل 24 سنة، لافتا إلى وجود سلسة من التعاون بين المجلس القومى للمرأة و تلك العيادات لتفعيل كافة أنشطة المجلس بها .

وتضمنت الاحتفالية عرضا مسرحيًا من فريق قصر ثقافة دمنهور ،و عروض باليه من فريق أكاديمية باترفلاى بدمنهور ، موضحةً بعض أشكال العنف ضد المرأة فى صور فنية رائعة .