رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على تحقيق هذا الهدف، وذلك تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد، وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.

مركز لوجستي عالمي:

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وتشمل هذه المشروعات تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، وكذلك التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية بالموانئ البحرية، وتطوير صناعة النقل البحري، والتوسع في إقامة الموانئ الجافة، وتطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ومشروعات الربط مع دول الجوار.

وأشار وزير النقل إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولًا لتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات وتوصيات، تمهيدًا لتنفيذها.