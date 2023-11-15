عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المدرسة الماليزية في غزة عزة مصطفى: نتنياهو إرهابي وعلى العالم الاعتراف بذلك (فيديو) الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لكبح جماح مذبحة الاحتلال في غزة إسرائيل تشن هجومًا حادًا على أردوغان بعد تصريحاته الأخيرة
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف عن بشرى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

أحمد السجيني رئيس
أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء  لايزال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد”.

 

txt

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء لن يمثل أي ضرر على المواطنين

txt

قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء

 

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية:

 أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرصًا كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع.

 أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون الجديد يشمل تيسيرعلى المواطنين واللجان، خصوصًا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.

 أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز الكثير من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ إن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح. 

قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن:

 أوضح أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، والعمل على إرضاء المواطنين، لأن قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن، إذ إن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانونًا استثنائيًّا يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات كثيرة، متابعًا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز". 

 اختتم  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر". 

مواد متعلقة

وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالعبور والساحل الشمالي الغربي

قرار عاجل من الحكومة حول قانون التصالح في مخالفات البناء
الجريدة الورقية