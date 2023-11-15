الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف عن بشرى بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء لايزال يُناقش فيه قضية الإحلال والتجديد”.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية:

أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في مجمله جيد للغاية، ويوفر فرصًا كبيرة لتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق على أرض الواقع.

أشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون الجديد يشمل تيسيرعلى المواطنين واللجان، خصوصًا من ناحية القبول من حيث المبدأ بطلب التصالح لحين إثبات عكس ما هو مقدم، فهو يحتوي على فلسفة جيدة.

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة كانت تبحث عن مسار منضبط وموازي في ضوء نقص الموارد البشرية المطلوبة لإنجاز الكثير من المهام فيما يتعلق بالمنظومة بشكل عام، منها ملف المهندس الاستشاري، إذ إن الدولة ستوافق في حدود معينة من خلال الإدارة وفحص الملفات المقدمة من قبل مقدمي التصالح.

قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن:

أوضح أنه يتم العمل على الانتهاء من القانون بنهاية الأسبوع المقبل، والعمل على إرضاء المواطنين، لأن قانون التصالح هو استثنائي من أجل إرضاء المواطن، إذ إن الأصل هو الجزاء والعقاب للمخالفين، لكن مؤسسات الدولة أصدرت قانونًا استثنائيًّا يتعامل مع الحالة الواقعية التي ورثناها من سنوات كثيرة، متابعًا "لا يمكن إرضاء الناس بنسبة 100% وهما مخالفين، لكن لو رضي 90% يبقى حققنا إنجاز".

اختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الناس هتبدأ تحس وتشوف مصالحها فيما يتعلق بالتصالح بعد صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر".