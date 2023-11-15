محافظ أسيوط يناقش موقف مشروعات بناء القدرات بتمويل الاتحاد الأوروبي

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذى للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب لتطوير بعض المناطق غير المخططة ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة أسيوط وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء ، ودانيال شوستر مدير وحدة تطوير البنية التحتية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ، وفيرا مورانديني مدير برنامج التنمية البشرية والاجتماعية بوفد الإتحاد الأوروبى بالقاهرة ، وصوفي مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي ، والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات ، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط ، والمهندسة مني فرغلي وكيل مديرية الإسكان ، والمهندسة ايمان على محمود مدير عام ادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومدير عام منطقة الابنية التعليمية بأسيوط ، والمهندس محمدعبدالعزيز رئيس قطاع المشروعات العامة بجهاز تنمية المشروعات وداليا دراز مدير ادارة تنمية المجتمع جهاز تنمية المشروعات وأسامه أحمد علي مسئول التنمية المجتمعية بأسيوط ومسئولي الابنية التعليمية والشباب والرياضة بالمحافظة .

تم خلال الاجتماع استعراض مسئولي صندوق التنمية الحضارية وممثلي الوكالة الالمانية للتعاون الدولي ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروعات بمركز أبنوب والموقف التنفيذي من الرسومات والتصميمات الخاصة بتلك المشروعات وما سيتم تنفيذه من مراحل العمل خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة بعض المقترحات لتنفيذ مزيد من المشروعات وتمويلها في القطاعات المختلفة كـ (التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة والحفاظ على البيئة والتدريب والتوعية للمرأة والفتيات و...) وغيرها.

كما استعرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في عدد من القطاعات الخدمية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة دفع وتيرة العمل لبدء التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لتلك المشروعات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق غير المخططة بتوفير الخدمات والبنية الأساسية الضرورية بها وخلق آفاق اجتماعية واقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق وفقاً للخطة الزمنية المقررة والتي تستهدف الانتهاء من تلك المشروعات وبدء تشغيلها قبل نهاية سبتمبر 2024 لافتاً إلى أهمية تلك المشروعات الذى يستهدف تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب لتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات والتي تتضمنت إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية وانشاء مبنى بمركز شباب أبنوب وانشاء موقف ميكروباص وسوق وتجديد بعض المدارس وذلك ضمن مكون تحسين الخدمات والمرافق وتحسين إدارة البنية التحتية.

وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إنه تم تنفيذ 5 عقود اتفافات أطر عمل بتمويل يصل إلى 92مليون جنيه تقريباً لـ (إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بإجمالي طول 40 كيلومتر ، إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بإجمالي طول 20كيلومتر ، تأهيل الترع بإجمالي طول 25كم وترميم وصيانة 4 مدارس ، وترميم وصيانة 2 وحدة صحية ، ورصف طرق بالأسفلت بإجمالي 2.2 كيلومتر ، وتأهيل الشوارع الصغيرة بالإنترلوك بإجمالي مسطح 38.7 متر مربع ليصل إجمالي المستفيدين 424 ألف مواطن) فضلاً عن تنفيذ 41 مشروع بالتعاون مع الجميعات الأهلية لتحقيق 743 ألف فرص عمل للعمالة غير المنتظمة في مجالات العناية بصحة الأم والطفل والنظافة البيئية والتعليم ورياض الأطفال بتمويل يصل إلى 39.5 مليون جنيه بالإضافة إلى توقيع عقد لـ 11 مشروع يتم تنفيذهم لتدريب 2483 شاب وفتاة على المهارات الحياتية والسلوكية بتمويل 21 مليون جنيه وتدريب 1804شاب وفتاة تدريبات فنية متنوعة وتوظيف 1129 شاب وفتاة.

وقد أشاد ممثلى الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدعم المستمر الذي يلقونه من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومتابعته المستمرة وجهوده في تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات على أرض المحافظة ونهو المشروعات وفقاً للخطة الموضوعة.

وفي نهاية الاجتماع تم التقاط صور تذكارية للوفد المشارك في الاجتماع ومحافظ أسيوط وممثلي الجهات الحكومية الشريكة في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.