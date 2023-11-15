وسط توترات سياسية.. الفقراء يبحثون علي احتياجاتهم الأساسية فى مدغشقر

مع بزوغ الفجر في أنتاناناريفو، تبدأ تيارات من الناس في الصعود اليومي إلى النوافير العامة في المدينة لجمع ما يكفي من المياه لغسلها أو كسب بضعة قروش، مع الانتخابات المقبلة في مدغشقر واحدة من آخر الأشياء التي تدور في أذهانهم.

لا تستطيع العديد من المنازل في عاصمة البلاد الوصول إلى المورد الثمين ، مما يجعل من غير المستغرب أن يشعر البعض بأن لديهم احتياجات أكثر إلحاحا من الانتخابات الرئاسية يوم الخميس.

وندد جزء من المعارضة بالمخالفات ودعا إلى مقاطعة التصويت، في حين قال الرئيس أندري راجولينا، إنه من المؤكد أن يعاد انتخابه في الجولة الأولى.

وهزت احتجاجات شبه يومية العاصمة والبلاد الأوسع نطاقا لأسابيع، وسط توترات سياسية شديدة.

ومع ذلك ، بالنسبة للكثيرين في واحدة من أفقر البلدان في العالم ، فإن ما يحدث في 16 نوفمبر لا يهم.

«لا أحد يرانا»، قال أوليفييه راندرياناتيناينا، وهو شاب محبط يبلغ من العمر 19 عاما يجمع المياه، إنه قد يذهب للتصويت ، لكنه "لا يأمل في الكثير" حسبما ذكرت لوكالة فرانس برس.

مرتديا نعالا وسراويل قصيرة ، يجمع كل يوم عبوات مياه فارغة سعة 20 لترا من العملاء ، ويملؤها عند نقاط المياه في المدينة ويعيدها.

إنه يحصل على ما يعادل 0.20 دولار لكل عملية تسليم اعتمادا على المسافة والارتفاع في مدينة جبلية.

غالبا ما ينضم الحمالون إلى قواهم ، ويكدسون خزانات المياه على عربات ثقيلة يتم سحبها على طول الشوارع الضيقة.

ووفقا للبنك الدولي، فإن واحدا فقط من كل شخصين في الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي يحصل على المياه، وما يزيد قليلا عن واحد من كل 10 أشخاص يحصلون على خدمات الصرف الصحي الأساسية.

وبسبب البنية التحتية المتقادمة، لا تستطيع شركة المرافق المملوكة للدولة جيراما تلبية احتياجات 3.4 مليون شخص يعيشون في أنتاناناريفو وحولها.

- "الفقراء يبقون فقراء" -

"عندما نريد أن نغتسل، نأخذ الماء من النافورة العامة ونستخدم الدلاء"، قالت صاحبة متجر لويز رازاناجافي (58 عاما)، بينما كانت تطارد ذبابة بضجر.

يقع متجر البقالة الخاص بها المصنوع من شرائح الخشب ، مع قطعة من الصفائح المعدنية كمظلة ، في واحدة من المناطق السفلية في المدينة. تقع عند سفح التل ، وهي فقيرة بشكل عام وأكثر عرضة لانهيار البنية التحتية.

تمجد لافتة مكتوبة بخط اليد في المتجر فضائل حساء الخضار ولكن لم يتم عرض سوى طبق هزيل من المعكرونة وبعض البيض المقلي.

"في بعض الأحيان، لا نعرف حتى لماذا تنقطع المياه"، قالت سالفينا راهاريفوني، 23 عاما، التي تدير نقطة المياه في المنطقة.

في مكان قريب جلست امرأة على الرصيف وهي تقشر الفاصوليا قبل بيعها.

تشبث طفل بصدرها ، بينما صاح الديك من فوق حاوية قمامة والكلاب الضالة تجوب حولها.

وعلى الجانب الآخر من الطريق، كان بعض سائقي سيارات الأجرة يستخدمون المياه لغسل سياراتهم، بينما قام آخرون بإصلاح باب مكسور.

"كل شيء تقريبا صعب" في مدغشقر، كما قال باري راندريانديمبي، وهو مواطن عاطل عن العمل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاما إنه لا يزال أعزب ، مضيفا "لهذا السبب أنا قادر على تدبر أموري".

وقال إنه لن يصوت في انتخابات الخميس.

"أولئك الذين يتم انتخابهم ينتهي بهم الأمر بالمغادرة مع كومة كبيرة من المال. والفقراء، يبقون فقراء».