ضبط 11 طن مخلل وملح داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل الوزارة ، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط 5 طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و 2طن ملح طعام داخل مصنع البان بدون ترخيص و 2طن أعلاف مجهولة المصدر بمركز دمنهور.

وفي حملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 4.5طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص ،و طن محسن زراعى مجهول المصدر، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 2500 عبوة مقرمشات وحلويات ومياة غازية منتهية الصلاحية ،و300 لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ،كما تم تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.