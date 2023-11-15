عبدالناصر محمد يعلن رحيله عن تدريب كفر الشيخ

أعلن عبدالناصر محمد، المدير الفني لفريق كفر الشيخ، رحيله عن منصبه واعتذاره عن عدم الاستمرار بعد التعادل مع نبروة بدوري القسم الثاني (ب) بنتيجة 1-1.

عبدالناصر محمد يرحل عن تدريب كفر الشيخ:

وأكد عبدالناصر محمد أن رحيله يأتي بسبب الصعوبات التي وضعها رئيس نادي كفر الشيخ والتعنت الواضح في صرف المستحقات اللازمة للفريق من تغذية ومستحقات اللاعبين وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه من الصرف على الفريق مناصفة مع الشركة الراعية ووضع العراقيل يوميًا.

وتابع:" هذا القرار اتخذته منذ فترة لكن احترامي لكلمتي وتقديري لرئيس الشركة الراعية محمد حسين وجماهير كفر الشيخ أجلت تنفيذ القرار لبعد مباراة اليوم مهما كانت النتيجة وشكرًا للجهاز المعاون واللاعبين الذين تحملوا ما لم يتحمله بشر".