وكيل تعليم كفر الشيخ: تدريب الطلاب على الأجهزة الموجودة بالأقسام والورش

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتابع شرح المعلمين، وأدار حواراً منع الطلاب حول ما درسوه من موضوعات، مشدداً على ممارسة الطلاب العملية داخل الأقسام والورش، متفقداً فصول وأقسام المدرسة الفنية الزخرفية المعمارية العسكرية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، ودورات المياه، للإطمئنان على نظافتها، وتفقد الأقسام الموجودة بالمدرسة.

وأكد محمد عبد الله، انتظام الدراسة موجها بممارسة الطلاب التدريبات العملية داخل الورش والأقسام وتابع تدريب الطلاب على الأجهزة في قسم الأثاث المعدني وقسم التشطيبات، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، مشدداً على الرقابة والسيطرة على أمن بوابة المدرسة، لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا التلاميذ عند الدخول والخروج، وحتى مغادرة جميع التلاميذ المدرسة والتأكيد على توزيع الإشراف اليومي على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة، موجهاً بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تواجد التلاميذ داخل المدرسة، موجهاً بضرورة تدريب الطلاب على الأجهزة الموجودة بالأقسام والورش.