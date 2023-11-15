هشم رأس والده وشرب سيجارة.. كواليس نهاية عجوز على يد ابنه بالعكاز

قال شهود العيان في واقعة تعدي عاطل على والده المسن بالضرب حتى الموت أنهم فوجئوا بالمتهم يجلس على السلالم ويشرب سيجارة وباب الشقة مفتوح وبدخولهم لاستطلاع الأمر تبين أن هناك شيئا مكوما على الأرض مغطى بسجادة وهذا بناء على اتصال المتهم بشقيقته وإخبارها فطلبت من الجيران مساعدة والدها.

وأضاف الجيران أن المتهم هشم رأس والده بعكازه وأكدوا أنه كان مريض نفسي يتلقي العلاج منذ فترة ولكن مؤخرًا بدأت تنشب مشاجرات عدة مع والده يدخلوا ويفضوها وكان يطلب منه أموالا كثيرة حتى كان والده يبحث عن مشتري لأرض يمتلكها حتى يوفر له أموال لمعالجته وزواجه ولكن يوم الواقعة أصيب بحالة هياج وتشاجر مع والده وتعدى عليه قبل صلاة الجمعة الماضية.

وكانت نيابة الزيتون، أمرت بعرض عاطل متهم بالتعدي على والده المسن بالضرب حتى الموت بسبب خلافات بينهما، على الطب الشرعي لعمل تحليل مخدرات لمعرفة مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تفاصيل قتل شخص لوالده بالضرب حتى الموت

‫ كشفت مناظرة جثمان المجني عليه أن الجثة لرجل مسن في منتصف العقد الثامن مصاب بكسور متفرقة بالجسم وتهشيم بالرأس تسبب في نزيف دموي غزير أدى لتوقف أجهزة الجسم عن العمل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم دائم التعدي على والده، وأن المتهم تم حجزه في مصحة عام 2018 ومكث فيها بعض الوقت ولكنه خرج منها وكان دائم الخلاف مع والده وسبق ونشبت بينهما مشاجرات عدة وكان الجيران يتدخلون للفصل بينهما، وأنه في يوم الواقعة انهال المتهم على والده بعكاز وأرداه قتيلًا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.