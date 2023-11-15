معتمد جمال يشيد بتطور أداء سامسون في مباراة توت عنخ أمون

أشاد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتجربة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا

وأوضح معتمد جمال أن المباراة الودية كانت مفيدة لتجربة بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الزمالك بصورة كبيرة في الفترة الماضية.

وأثنى القائم بأعمال المدير الفني على البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق موضحًا أن اللاعب كان يتدرب مع الفريق وبعيدًا عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، لكنه يجتهد ويبذل قصارى جهده وسيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع قائلًا:" سنواجه الهلال الليبي يوم الأحد المقبل في بروفة ودية أخيرة قبل لقاء أبو سليم، واخترنا مواجهة الهلال بسبب تقارب مستواه مع فريق أبو سليم الليبي قبل مواجهة الأخير في الكونفدرالية".

وأوضح معتمد جمال أنه طالب اللاعبين بالتركيز استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي، وحذر من الاستهتار بالمنافس، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء المقبل في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.