متابعة إصلاح خط الطرد الرئيسى وكسح مياه الأمطار برشيد

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، وبالتزامن مع اصلاحات كسر خط الطرد الرئيسي والهبوط الأرضى بشارع التحرير ،الذى تسبب في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع والميادين .

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسةاللواء ياسر مهنا الدميني ،بالدفع بمعدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، لإصلاح خط الطرد الرئيسي ،والتعامل مع أماكن تراكمات المياه وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها .

ياتى ذلك عقب تفقد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لموقع الهبوط الارضى للوقوف على تداعيات الموقف أولا ً باول و اتخاذ اللازم بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية .

حيث شددت نائب محافظ البحيرة ، على ضرورة استمرار رفع حالة التاهب القصوى والتدخل السريع والاستجابة الفوريه وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين للوقوف على أحتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .