الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

متابعة إصلاح خط الطرد الرئيسى وكسح مياه الأمطار برشيد

هبوط أرضي
هبوط أرضي

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، وبالتزامن مع اصلاحات كسر خط الطرد الرئيسي والهبوط الأرضى بشارع التحرير ،الذى تسبب في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع والميادين . 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، برئاسةاللواء  ياسر مهنا الدميني ،بالدفع بمعدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، لإصلاح خط الطرد الرئيسي ،والتعامل مع أماكن تراكمات المياه وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها  .

ياتى ذلك عقب تفقد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لموقع الهبوط الارضى للوقوف على تداعيات الموقف أولا ً باول و اتخاذ اللازم بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية .

حيث شددت نائب محافظ البحيرة ، على ضرورة استمرار رفع حالة التاهب القصوى والتدخل السريع والاستجابة الفوريه وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين للوقوف على أحتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .

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