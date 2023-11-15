وكيل حقوق الزقازيق: كثافة التصويت في الانتخابات الرئاسية إشارة لاستقرار الدولة

قال الدكتور مدحت غنايم وكيل كلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بكثافة، يعد هدف رئيس للحفاظ على تكاتف وقوة الدولة المصرية من أية مؤامرات خارجية أو داخلية.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بمقر المجمع الاعلامى بالشرقية، اليوم الأربعاء، بحضور القيادات والعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

وأكد أستاذ القانون العام بحقوق الزقازيق، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أتاح لجميع الناخبين الحق في اختيار من يرونه مناسبا، موجها العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم، خاصة وأن التصويت في الانتخابات يعنى استقرار الدولة المصرية وحمايتها من أية تهديد.

ولفت الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى؛ وضع شعارا للحملة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. أنزل وشارك"، مشيرا إلى أن جميع مراكز النيل والإعلام فى مختلف محافظات الجمهورية مستمرة في عقد اللقاءات والندوات التثقيفية لحث جمهور الناخبين على الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع.

وذكر المهندس أحمد شيخة رئيس قطاع اتصالات شرق الدلتا، أن الأوضاع السياسية الحالية المحيطة بالدولة المصرية، تتطلب من الجميع الوقوف يدا واحدة مع الدولة وقياداتها السياسية.

وأوضحت المهندسة مها فرغلي، مدير عام منطقة إتصالات الشرقية، أن الوطن في أمس الحاجة هذه الأيام إلى تضافر جهود جميع أبناءه من أجل تحويل الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى عرس ديمقراطي كبير.