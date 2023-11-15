ندوات الوعي السياحي بمدرسة الشهيد أبوشقرة بطامية والساحة الإعدادية بغرب الفيوم

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين.

اقيمت الندوات تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

تم تنفيذ الندوات بمدرسة محمد سيد أبوشقرة الثانوية العامة بإدارة طامية التعليمية، وندوة بمدرسة الساحة الإعداداية للبنات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، قام بتقديم الندوات الدكتورة إبتسام و هالة أحمد امين.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم ، ومسئولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال ، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة

جولة فى مدرسة الصم بنات

من جهه اخرى تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم, وقامت بجولة فى المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت المستوى العلمي للطلاب بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط بالمدرسة، والمكتبة ، وقسم الملابس الجاهزة، وحضرت ورشة عملي تفصيل ملابس للصف الثالث الثانوي.

وتابعت الدكتورة أماني قرني، مطعم المدرسة، وتجهيزات المطعم ، وأكدت على ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للطلاب، من خلال الإهتمام، بنظافة المطعم ، والوجبات المقدمة للطلاب.

كما تابعت الدكتورة أماني ، مدرسة التربية الفكرية، بالفيوم، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

مما يذكر ان إدارة التربية الخاصة بالمديرية، تنظم مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الأمل للصم بنات، بجميع المراحل التعليمية (الثامن الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي) بين مدرستي الأمل للصم بنات ، ومدرسة الأمل للصم بنين بدمو.

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