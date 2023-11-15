وكيل تعليم الفيوم تتفقد مدارس الأمل للصم وضعاف السمع

تفقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدرسة الأمل للصم بنات، لمتابعة المستوى العلمي للطلاب بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط بالمدرسة، والمكتبة ، وقسم الملابس الجاهزة، وحضرت ورشة عملي تفصيل ملابس للصف الثالث الثانوي.

وحرصت وكيل الوزارة، على تفقد مطعم المدرسة، وتجهيزات المطعم، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للطلاب، من خلال الإهتمام، بنظافة المطعم ، والوجبات المقدمة للطلاب.

وتابعت قرني، مدرسة التربية الفكرية، بالفيوم، وتفقدت المدرسة والفصول الدراسية ، وأشادت بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

يشار إلى أن إدارة التربية الخاصة بالمديرية، تنظم مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة الأمل للصم بنات، بجميع المراحل التعليمية (الثامن الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي) بين مدرستي الأمل للصم بنات ، ومدرسة الأمل للصم بنين بدمو.

مبادرة فى حب مصر

ومن جهه أخرى نظمت إدارة شرق الفيوم التعليمية ( الشئون التنفيذية - التربية الفنية) مبادرة في حب مصر ، بمشاركة جميع مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية.

وحضر المبادرة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية ، ومسئولى ومشرفي التربية الفنية والشئون التنفيذية والعلاقات العامة بشرق الفيوم التعليمية، وذلك بمقر نقابة المعلمين بالفيوم.

وقام طلاب المدارس برسم علم مصر بأشكال متعددة وباستخدام خامات البيئة ، فى أبهي صورة لعلم مصر ، باستخدام الألوان واللوحات المميزة , كما قدم عدد من الطلاب فقرات غنائية في حب مصر ، أمام الدكتورة وكيلة الوزارة و الحضور.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، بمعرض فى حب مصر، وظهور شرق الفيوم التعليمية بهذا المظهر المُشرف والصورة المضيئة بعلم مصر ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة مصطفى مبارك مدير عام إدارة شرق الفيوم التعليمية، وموجهي ومعلمي التربية الفنية بشرق الفيوم، وجميع المدارس المشاركة في المبادرة، وتقدمت بالشكر والتقدير لمسئولي نقابة المعلمين بالفيوم على استضافة مبادرات وفعاليات التربية والتعليم، برئاسة عيسى عثمان نقيب معلمي الفيوم، وفريق العمل بنقابة المعلمين بالفيوم.

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