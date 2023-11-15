تحرير 20514 مواطن من الأمية حتى يوليو الماضى بالفيوم

عقدت جامعة الفيوم، اجتماع لمنسقي مشروع التنور المجتمعي، برئاسة الدكتور عاصم العيسوي،نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي محور محو الأمية، وسيد حسن مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم ، و منسقي كليات التربية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية، ودار العلوم والآداب والتربية للطفولة المبكرة والآثار والسياحة والفنادق، والزراعة وكلية الألسن وذلك اليوم الأربعاء .

وأكد الدكتور عاصم العيسوي، أن جامعة الفيوم قامت بتحرير 20514 مواطناً من الأمية حتى دورة يوليو الماضي من أبناء محافظة الفيوم وهي نسبة متميزة تضاف لإنجازات المشروع والجامعة

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات شملت جدول زيارات الدعم الفني وتدريب الطلاب والعدد المستهدف لكل كلية موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم، كما تم مناقشة البيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة لدورتي يوليو واكتوبر .

تقييم مشاركة الكليات

وقامت الدكتورة أمال ربيع بعرض تقييم مشاركة كل كلية في عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وعدد الناجحين في دورتي يوليو واكتوبر وماتم من انشطة وسبل تقديم الدعم الفني لكل كليو، كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه المنسقين وسبل حلها

وأشارت إلى أن جامعة الفيوم ممثله في مشروع التنور المجتمعي ساهمت بمحو أمية (٣٤٤٠) مواطنا خلال دورة يوليو ٢٠٢٣ حيث ارتفعت المشاركة من (٦١) ناجحا للأعوام الأكاديمية من (٢٠٢٠/٢٠١٤) إلى (٤٦٢٨) ناجحا في العام الأكاديمي (٢٠٢١/٢٠٢٠)

وارتفع إلى (٦٩٦٠) ناجحا للعام الاكاديمي (٢٠٢١/٢٠٢٢) ثم إلى (٩٥٩١) ناجحًا حتي دورة يوليو للعام الاكاديمي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) وذلك حسب التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

من جهه اخرى استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، السيد كارلوس أندريس أورتادو وزير مستشار القائم بالشؤون القنصلية بالسفارة الكولومبية بالقاهرة.

بحضور الدكتور نجلاء سعد عميد كلية الألسن، خلال استضافته باليوم الثقافي الكولومبي الذي نظمته الكلية، وذلك اليوم الأربعاء .

أشارت الدكتورة نجلاء سعد إلى أن الزيارة تأتي في إطار تدعيم العلاقات الثقافية والأكاديمية، موضحة أن جمهورية كولومبيا تقع في قارة أمريكا الجنوبية، وأنها من ضمن ٢٢ دولة تتحدث بالأسبانية، وأن زيارة السيد كارلوس لكلية الألسن تعتبر من أهم الفرص للتحدث عن الثقافة والحضارة الكولومبية، مضيفة أنه سيتم مناقشة إمكانية حدوث تبادل طلابي بين كلية الألسن بجامعة الفيوم وبين الجانب الكولومبي خلال الفترة المقبلة.

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