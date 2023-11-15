المنتخب السعودي في مواجهة باكستان بـ تصفيات كأس العالم

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، غدًا الخميس باستقباله نظيره الباكستاني ضمن المجموعة السابعة.

يشارك 36 منتخباً في تصفيات آسيا المشتركة قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

واستدعى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب "الأخضر" لمواجهتي باكستان على ملعب نادي الفتح بالأحساء والأردن الثلاثاء المقبل في عمّان، 28 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة التي يتواجد بعضها للمرة الأولى، في حين لم تتضمن القائمة أسماء العديد من النجوم في مقدمتهم محمد كنو وسلطان الغنام وفراس البريكان.

وخاض المنتخب السعودي معسكرا في الأحساء، حيث استبعد مدرب منتخب إيطاليا السابق أيمن يحيى والقائد سالم الدوسري لعدم الجاهزية وناصر الدوسري للإصابة واستدعى خالد الغنام وعبدالإله هوساوي.

وفشل مانشيني منذ تسلمه مهامه في قيادة المنتخب السعودي للفوز في سلسلة من أربع مباريات ودية حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل.

وتبدو الفرصة كبيرة أمام منتخب الأردن للعودة بالنقاط الثلاث أمام مضيفه طاجيكستان الخميس على ملعب الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.

ويطمح منتخب "النشامى" إلى بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مستفيدا من زيادة حصة القارة الآسيوية حسب التعديلات الجديدة إلى (8) مقاعد ونصف.

وتترقب جماهير الكرة الأردنية الظهور الرسمي الأول للمنتخب بقيادة المدرب المغربي الحسين عموته، قبل استضافة نظيره السعودي الثلاثاء في ستاد عمان الدولي.

وقاد عموته "النشامى" في أربع مباريات ودية فشل خلالها في تحقيق الفوز، فخسر أمام النروج صفر-6 واذربيجان وإيران بالنتيجة ذاتها 1-2 وتعادل مع العراق 1-1 قبل الخسارة بركلات الترجيح .