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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للشباب يتعادل مع ليبيا في بطولة شمال أفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا بهدف لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما.

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بعد قليل..انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بحقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات المونديال

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال إفريقيا

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موعد مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في بطولة شمال إفريقيا والقناة الناقلة



وسجل منتخب مصر الهدف الأول في الدقيقة 32 لكن ألغى حكم المباراة الهدف بداعي وجود خطأ على أحد اللاعبين، قبل أن يسجل المنتخب الليبي هدف التقدم بعدها بلحظات، عبر مروان الحبيشي، لكن نجح الفراعنة الصغار في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة عبرالبديل أحمد فتح الله بعد كرة عرضية، خطفها اللاعب وضربها في الشباك.

ويشارك منتخب مصر للشباب في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، والتي تستضيفها تونس في شهر نوفمبر المجاري، بمشاركة مصر والمغرب وليبيا، والجزائر، وتونس صاحبة الأرض.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق الانتصار على الجزائر بثلاث أهداف مقابل هدفين.
 

ويشارك منتخب مصر في المباراة بتشكيل مكون من:


عبد المنعم تامر ، معتز محمد ، احمد عابدين ، حسن أبو المعاطي، كباكا، محمد سمير،عبد الرحمن خالد، عمر خضر،محمد عبد الله ، مروان محمود،كريم سعيد.
 

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