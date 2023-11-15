الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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باحث: الجميع توافق على الرؤية المصرية بخصوص الحرب في غزة

حرب غزة
حرب غزة

أكد علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من المواضح انه يجب أن يكون هناك المزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية للأزمة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي،  عدم وجود ضغط دولي على الاحتلال تسبب في مواصلة إسرائيل هجماته والقصف العشوائي على قطاع غزة. 

تعليق هام من الباحث بالمركز المصري للفكر على الدور المصري لحل الأزمة في غزة

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سامح شكري: نطالب دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي في أزمة غزة

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وشدد على أن الجميع توافق على الرؤية المصرية فيما يخص حل الأزمة في قطاع غزة وضرورة حل الأزمة الإنسانية والتوصل إلى وقف إطلاق النار التي دعت اليه مصر خلال الفترة الماضية وتبنته القمم التي قامت من اجل الوصول إلى حل لهذه الأزمة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على فضائية “اكسترانيوز”، اليوم الأربعاء. 

وأشار إلى أنه بالمزيد من الضغط الدولي على الاحتلال سيثمر عن حل ولو مؤقت للأزمة الفلسطينية، ليس فقط على الأزمة الفلسطينية والتي بدات منذ 7 أكتوبر، مشددًا على أنه سيكون من الضغط الدولي على إسرائيل الحل للأزمة الفلسطينية على المستوى الاستراتيجي، معلقًا على الدور المصري لحل الأزمة في غزة، قائلًا“مصر دورها فعال ومؤثر بشكل كبير”، متابعًا أن خلال الفترة الماضية اتضح عدم وجود ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلى والتي تسبب في مواصلة إسرائيل القصف العشوائي وهجماتها على قطاع غزة.

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