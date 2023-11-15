أرباح بنك التعمير والإسكان تقفز إلى 4.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023

تمكن بنك التعمير والإسكان من مواصلة سلسلة نجاحاته وتحقيق مؤشرات قوية ونمو استثنائي في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل1.753مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2023.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمواصلة البنك تحقيق أداء قوي ومعدلات نمو استثنائية خلال التسعة أشهر الأولى من عام2023، مؤكداً إن ما حققه البنك من نتائج أعمال في تلك الظروف الراهنة يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال تطبيق استراتيجيته الطموحة والاستباقية لتلبية احتياجات السوق المصرفي المصري، والتي تستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية والتوسع بقاعدة عملاءه، بالإضافة إلى تبنيه نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 100% لتصل إلى8.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 152% لتسجل4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأضاف غانم أن مصرفه يتبنى استراتيجية توسعية طموحةتضع العملاء على رأس أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية لتحقيق خطته الهادفة نحو التوسع والنمو، مما أثمر بدوره عن مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 118 مليار جنيهبنسبة نمو قدرها14% ، مقارنةبنهاية العام السابق، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 42,858 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12,3% مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسساتحيث بلغت 18,815 مليار جنيهبنمو قدره 1,85 مليار جنيه وبنسبة نمو 11% ، كما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 11,831 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,7 مليار جنيهوبنسبة نمو 17%،بينما سجلت محفظة قروض التمويل العقاري مبلغ 12,212 مليار جنيه بنسبة نمو10 %، كماارتفعهامش صافى الدخلمن العائدإلى 10,5% مقابل6% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، أكد غانم على مواصلة البنك جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، حيث سجل زيادةفي ودائع العملاء بنسبة 6,7%لتصل إلى95,5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى65,7%وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، فقد قام البنك بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي شهادات الادخار ليصل النموإلى 1,27 مليار جنيهوبنسبة نمو قدرها 12,3%، كما ارتفع إجمالي الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 8,1% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.

وأوضح غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 45%خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل 42,6% خلالعامالمقارنة،منوهاً على أن زيادة عائد القروض والإيراداتالمشابهة بنسبة 70,6% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 7,3 مليار جنيه مقابل 3,4 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 114,2%.

وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحرفية مع إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكيةإلى49% مقابل 24,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5,3% مقابل 2,6% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال 24,87% وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، وهو ما يؤكدعلى التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

مشيراً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 4,750 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 1,999 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة زيادة قدرها 137,6%.

وفي مجال التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 79% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 115% بإقفال الربع الثالث من 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،إيمانًا من البنك بأن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي، مؤكدا علىالتزام البنك باتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي المصري.

كما أشاد غانم بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية،فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات والتحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي، وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال التسعة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.

وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التي ترتكز علىوضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلالقدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عاليةلمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.