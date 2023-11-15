"قانون الانتخابات الرئاسية" ندوة تثقيفية بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون والتنسيق مع كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "قانون الانتخابات الرئاسية والمشاركة السياسية" بمقر الكلية.

استهدف اللقاء التعريف بقانون الانتخابات الرئاسية وإلقاء الضوء على أهم الآثار المترتبة على المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

أدارت الندوة فاطمة أحمد حسين اخصائى إعلام أول ومسئول البرامج بمركز النيل للإعلام بأسيوط

ووجه الدكتور وجدى رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط الشكر لمركز النيل للإعلام بأسيوط على التعاون الفعال فى نشر الوعى الصحيح بين الشباب فى مختلف المجالات وخاصة المشاركة السياسية

وأكد الدكتور وجدي علي ضرورة تحفيز الشباب على ممارسة حقوقهم السياسية وعدم الاستسلام لروح الإحباط واليأس والانسياق وراء الشائعات المغرضة وهى من ابرز أدوات حروب الجيل الرابع

وأشار الدكتور وجدي إلي دور الجامعة فى تمكين الشباب من القيام بدوره لتنمية المجتمع والارتقاء به

وأشارت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط إلي أهمية الحملة الاعلامية القومية لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات حول" الاستحقاقات الانتخابية" تحت شعار “صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك” برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع واستهداف الحملة لجميع الفئات وخاصة الشباب بإعتبارهم العمود الفقرى للمجتمع وركيزة الاستقرار والتنمية

وسلط حمدى سعيد رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الضوء على دور الشباب فى بناء وتقدم المجتمع خلال المرحلة الراهنة وان على قدر وعى الشباب يكون تقدم الأمة وان مقياس نهوض الدولة هو مدى ممارسة افرادها لحقوقهم وتأدية ماعليهم من واجبات

وتناول سعيد مبادئ وأهداف حملة الاستحقاقات الانتخابية وضرورة مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الدكتور نادر رامز العسال محام ومستشار قانونى وأمين سر لجنة الآزمات والطوارئ ببيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط بأن المقصود بالاستحقاقات الانتخابية ومفهوم الديمقراطية ونظم الحكم المختلفة فى الدول سواء كانت ملكية أو جمهورية أومختلط ونشأة القوانين وتطورها وقانون الانتخابات الرئاسية واستعرض أهم بنوده موضحا انه لا يجوز للناخب اختيار أكثر من مرشح واحد فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار العسال إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية،واجبات ومهام رئيس الجمهورية ومتى يتم سحب الثقة من رئيس الجمهورية.

وأكد العسال على ضرورة بحث أسباب عزوف بعض الشباب عن المشاركة السياسية ودور المؤسسات التربوية والتعليمية فى تنوير الشباب وبناء شخصيتهم الفاعلة المثقفة المؤثرة إيجابيا فى المجتمع.

وتم فتح باب الحوار والرد على تساؤلات الحضور.

وقد شارك فى اللقاء لفيف من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة وطالبات كلية التربية النوعية وممثلو من وسائل الإعلام المحلى بمحافظة أسيوط.

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ضيوف ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط