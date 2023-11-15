محافظ الغربية يشهد فعاليات مؤتمر دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، مؤتمر البنك الزراعي لدعم الأسر الأولي بالرعاية وتجهيز العرائس في إطار مبادرة «إيد بأيد لمستقبل الوطن».

وتم تقديم مساعدات زواج لعدد 100عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وسلع تموينية علي آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الغربية ، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، الاستاذ صالح الشامي المستشار التنفيذي للإئتمان ، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ ، الاستاذ محمد عساف مدير البنك الزراعي بالغربية.

وبدء محافظ الغربية، كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ارسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المراة و الشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثنى أحد من تقديم الدعم اذا كان دعم صحي او اجتماعي او ثقافي وغيرها من الدعم، مشيرا إلى أن حدث اليوم يعد عرسا بل وهو حق وواجب علينا لتحقيق أسرة كريمة ومحبة للوطن وقادرة على خدمة هذا الوطن، مشيدا بتنوع الجهات التي قامت بتقديم التبرعات من اجل اسعاد 100 فتاة و100 شاب من ابناء محافظة الغربية.



وقدم محافظ الغربية، التحية للاستاذ علاء فاروق رئيس بنك الزراعي وسيادة اللواء هشام الحصري رئيس هيئة الزراعة بمجلس النواب والاستاذ هاني عبد الستار رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي النائب محمد العريبي عضو مجلس الشيوخ وباقي السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين دائما يدعمون ابناء المحافظة .

ومن جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة إيد بأيد لمستقبل الوطن هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وقال نحن هنا لتقديم جزء بسيط من حقوق المزارعين والأسر الأولى بالرعاية علينا بالغربية ونعمل بالشراكة والتعاون مع محافظة الغربية لتقديم كافة الخدمات لهم .

الجدير بالذكر ان المبادرة الوطنية ” إيد بأيد .. لمستقبل الوطن” مبادرة وطنيه يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.