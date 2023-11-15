إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز، (بنى مزار- مغاغة - سمالوط- ديرمواس - المنيا)، من إزالة 75 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 52 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى، (بنى على – شلقام) ، والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وإزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقريتي، (دهروط – شم) ، وحي شمال مدينة مغاغة.

وفى مركز ومدينة سمالوط ، تم إزالة 9 حالات تعدِِ منها ، 3 حالات تعدِِ بقرية قلوصنا ، وردم 6 حالات بحي جنوب وشمال المدينة ، وإزالة حالتى تعدِِ بقريتى ، (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.