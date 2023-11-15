الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 75 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بمراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز،  (بنى مزار- مغاغة - سمالوط- ديرمواس - المنيا)، من إزالة 75 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ،  52 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى،  (بنى على – شلقام) ، والأحياء الرئيسية بمدينة بنى مزار، وإزالة 10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقريتي،  (دهروط – شم) ، وحي شمال مدينة مغاغة.

 وفى مركز ومدينة  سمالوط ، تم إزالة 9 حالات تعدِِ منها ، 3 حالات  تعدِِ بقرية قلوصنا ، وردم 6 حالات بحي جنوب وشمال المدينة  ، وإزالة حالتى تعدِِ بقريتى ،  (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس، إلى جانب إزالة حالتي تعدِِ بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية