المنيا تنفذ حملات على مواقف السيارات لمتابعة تعريفة الأجرة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس ، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كما تابع المحافظ جهود رؤساء المراكز فى تكثيف حملات المرور والمتابعة ، على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية ، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف ، ومديرية التموين ، وكافة الجهات المعنية، والتأكد من الإلتزام بخطوط السير وتوافر سيارات الأجرة للمواطنين وطلبة الجامعة.

ووجه محافظ المنيا، بالإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها ، ومدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وكذلك محطات الوقود، والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وتُهيب المحافظة المواطنين ، التواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على الأرقام التالية، وهي، (0862342200 -0862320001)، وكذلك رقم تلقي الشكاوى الخاص بإدارة خدمة المواطنين عبر الواتس، وهو (01100585052)، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.