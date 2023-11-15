سبب تعاقد نابولي مع والتر ماتزاري

اضطر نادي نابولي برئاسة أوريليو دي لورينتيس للتعاقد مع والتر ماتزاري ليقود أبناء الجنوب خلفا للمدرب الفرنسي المقال رودي جارسيا بعد رحيله منذ أيام.





وأقيل جارسيا من تدريب نابولي بعد مرور أربع أشهر ونصف منذ توليه مهمة قيادة نابولي، وقاد أبناء الجنوب في 16 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.



كشفت تقارير صحفية إيطالية أن دي لورينتيس رئيس نادي نابولي قرر إقالة جارسيا، وقام بعدها بالتواصل مع أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان ويوفنتوس، من أجل إقناعه بقيادة أبناء الجنوب.



وتابعت التقارير، أن كونتي أبلغ دي لورينتيس برفضه تدريب نابولي، وأن المدرب الإيطالي يرغب في قيادة الفريق في بداية الموسم وليس في المنتصف.



بعد رفض كونتي تدريب نابولي، قرر دي لورينتيس التواصل الخيارات الآخرى حيث حاول التواصل مع إيجور تيودور قبل أن يستقر على التعاقد مع ماترازي.



ووقع المدرب ماتزاري على عقد مع نابولي لمدة 7 أشهر أي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، ويرغب النادي الإيطالي في التوقيع مع مدرب جديد بعد نهاية الموسم الحالي.

