جنوب الوادي تُشارك في ورشة الأعلى للجامعات لتطوير المحتوب الرقمي

شارك وفد من جامعة جنوب الوادي، في قنا، باجتماع لجنة تطوير محتوى أساسيات التحول الرقمي و إعداد بنوك الأسئلة التفاعلية بالمجلس الاعلى للجامعات.

وضم وفد الجامعة الدكتورة كريمة كمال وكيل كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال للدراسات العليا ، المهندس محمد حسين ، المهندس ياسر خضري بمركز المعلومات بالجامعة.

وتناول الاجتماع تحديد آليات العمل و اعداد الاسئلة ورفعها على المنصة المخصصة شارك بفعاليات الاجتماع لفيف من اعضاء هيئة التدريس و مسئولي مراكز المعلومات بجامعات جنوب الوادي ، الاسكندرية ، المنصورة ، دمنهور ، السويس ، الأقصر.

وكان الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أصدر الأسبوع الفائت قرارًا بتعيين الدكتورة كريمة كمال الأستاذ المساعد بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

إجراء اختبارات التحول الرقمي

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى، أن مركز التحول الرقمى، مستمر فى إجراء الاختبارات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإدارى من داخل الجامعة.

وأشار إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمى لعدد 124 من الباحثين (دبلوم- ماجستير- دكتوراه ) في الدورة رقم 133 بالإضافة لعدد من خارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمى بجامعة جنوب الوادي، إن المركز سيواصل عقد الاختبارات الالكترونية فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة، وبما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى شارك في إجراء الاختبارات الدكتور عماد على، منسق الامتحانات بمركز التحول الرقمي، والدكتور الأمير حسين، منسق التدريب بالمركز.