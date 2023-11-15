ضوابط الزمالك وواقعية فيتوريا أمام جيبوتي

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره جيبوتي مساء غد الخميس لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.





وجاءت قائمة المنتخب للمواجهة كالتالي ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - حسين الشحات.

وهي القائمة ذاتها في مواجهة سيراليون التي تعقب لقاء جيبوتي بأيام قليلة لحساب الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

واقعية فيتوريا ..

ورغم اتخاذ مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قرارًا تأديبيًا تجاه الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي بعرضهما للبيع ، على خلفية مغادرتهما مباشرة لمعسكر الفريق ليلة مواجهة زد بالدوري الممتاز التي انتهت بتفوق الأخير بثنائية لهدف.

إلا أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتوريا ، أصر على استقدام الثنائي وتواجدهما في قائمة الفراعنة الخاصة باللقاء ، الأمر الذي يتنافى مع العقوبة الانضباطية للأبيض والتي حسب رأي الكثيرين كانت تستوجب استبعادهما أيضًا من معسكر الفراعنة كونه الالتزام والتمثيل الأكبر لأي لاعب.

وفضل فيتوريا الاعتماد على الثنائي ، خاصة أحمد فتوح دون النظر إلى سلوكيات اللاعب خارجلا الملعب، لتنفيذ مهام فنية خلال مشاركته في ظل عدم توافر البديل المميز، واعتباره من القوام الأساسي للفريق القومي.