سامح شكري: نطالب دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي في أزمة غزة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أنه يطالب المجتمع الدولي بالتزام القانون الدولي الإنساني والتعبير عن موقفه بشكل واضح ومتسق في تعامله مع أزمة غزة ومع الانتهاكات التي يشهدها القطاع يوميا، موضحًا أن الموقف المصري بشأن الأزمة في غزة كان شاملا، وعبرنا خلاله عن موقفنا.

مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الأيرلندي

وتابع: “توقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصورة عامة كل أعضاء المجتمع الدولي، بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور على نحو مباشر ومتسق مع ما نشهده من تطورات وأفعال وآثار، بنفس القدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى”، وذلك خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأيرلندي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه كانوا يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة فيما يتصورون أنّه مخالف لقواعد القانون الدولي عندما يُستَهْدَف مدنيون خلال صراعات أخرى، مشددًا على أن الموقف المصري يشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة أن يكون هناك التزام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في غزة، وضرورة أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، أن المباحثات مع وزير الخارجية الأيرلندي تركزت حول الأوضاع في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المباحثات كانت فرصة للتأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والأفاق السياسية المرتبطة بحل الدولتين.

وأوضح “شكري”، أنه وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأيرلندي، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا وهناك توافق على ان تكون العلاقات بشكل أقوى، ويتم العمل للارتقاء بالتعاون بين البلدين، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة “إكسترا نيوز”.

وأشار إلى أن أيرلندا من الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي قوية، موضحًا أنه يطلع ان تكون ايرلندا داعمة لمزيد من تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي، كما أنه يتطلع لتفعيل الحوار لسياسي القائم واستكشاف مزيد من مجالات التعاون.